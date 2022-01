Mikrozensus 2022: 60.000 Haushalte in Bayern werden befragt

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilt, befragen seit mehr als 60 Jahren die Statistischen Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung nach ihrer Lebenssituation. Dabei geht es unter anderem um verschiedene Themenschwerpunkte. In diesem Jahr liegt das Augenmerk auf dem Thema Wohnen.

60.000 Befragungen in Bayern über das ganze Jahr verteilt

Geschulte Interviewer und Interviewerinnen werden das ganze Jahr über in ganz Deutschland Haushaltsmitglieder befragen. In Bayern kommen rund 60.000 Haushalte in die Erhebung. Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und Entscheidungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.

Auskunftspflicht für die meisten Fragen

Die Haushalte werden nach einem mathematischen Zufallsverfahren ausgewählt, so die Statistiker. Für den überwiegenden Teil der Fragen bestehe nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht. Ist ein Haushalt ausgewählt, nimmt er normalerweise an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil.

Ankündigung per Post – Interview per Telefon

Die entsprechenden Haushalte sollen vor der Befragung einen Brief vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit der Ankündigung zur Teilnahme bekommen. Damit verbunden gehe ein Terminvorschlag für das telefonisches Interview einher.

Vier Erhebungen mit EU-relevanten Themen

Nach Angaben der Fürther Statistiker umfasst der Mikrozensus gleichzeitig vier Erhebungen: das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm, die Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union, die europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die Befragung der Europäischen Union zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Die teilnehmenden Haushalte werden dementsprechend in Gruppen unterteilt und jede Gruppe hat andere Fragen zu beantworten.