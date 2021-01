Mikrozensus 2021 startet in Bayern: Interviewer beginnen Arbeit

Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren wird in Bayern und im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung befragt. Heute starten die Interviews dazu.

Es besteht Auskunftspflicht

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern rund 60.000 Haushalte. Sie werden im Verlauf des Jahres von speziell für diese Erhebung geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Die Interviews zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, Medien und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen.

Was wollen die Interviewer wissen?

Die ausgewählten Haushalte sollen bei den Interviews Auskunft zu den Themen Familie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt wird. Für einen Teil der auskunftspflichtigen Haushalte kommt ein jährlich wechselnder Themenbereich hinzu, der in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit beinhaltet. Ein mathematisches Zufallsverfahren bestimmt dabei, wer am Mirkozensus teilnehmen muss. Die Befragung erfolgt in der Regel per Telefon. Sie kann aber auch online oder in Papierform durchgeführt werden. Die Telefoninterviews werden vorher schriftlich bei den entsprechenden Haushalten angekündigt.

So wurde 2018 beispielsweise gefragt: "Ist ihre Tätigkeit eine Vollzeit. oder eine Teilzeittätigkeit?" - "Lebt ihr/-e Ehepartner/-in in diesem Haushalt?" oder auch "Zu welcher Altersgruppe gehören sie?"

Für was braucht es den Mikrozensus?

Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes von großer Bedeutung. So helfen die erhobenen Daten zum Beispiel bei zu entscheiden, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.

Die Volkszählung 2011 (in Deutschland Zensus 2011) war die erste gemeinsame Volkszählung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch der letzte Zensus für das Bundesgebiet.