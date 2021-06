Mikroplastik: Zahllose Baumwuchshilfen belasten die Wälder

Borkenkäfer und Trockenheit haben große Wunden im Wald hinterlassen. Um ihn für den Klimawandel zu wappnen, müssen neue Baumarten gepflanzt gepflanzt werden. Dieser Waldumbau ist in vollem Gange. Aber ohne Schutz gegen Rehverbiss kommt in bayerischen Wäldern kaum ein junger Baum hoch. Seit den 1990er-Jahren erobern Plastikwuchshüllen, Fegeschutzgitter und Verbissklemmen den Wald. Wenn dieses Plastik nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, dann zerfällt es zu Mikroplastik.

Millionen Plastikwuchshüllen im Wald

Vorsichtig zieht Alfred Deinlein die Plastikwuchshülle nach oben, sie bröckelt ein wenig, gibt aber den jungen Ahorn frei. Vor zehn Jahren hat der Waldbesitzer die Bäume gepflanzt – Ahorn, Buche, Kirsche – und sie mit Wuchshüllen geschützt, jeden Baum einzeln. Der Freistaat hat die Pflanzung der 300 Bäume samt Wuchshüllen gefördert. Wuchshüllen unterstützen das Wachstum der Bäume, sie wirken wie ein kleines Gewächshaus, halten die Feuchte und schützen den Baum vor Frost, Konkurrenzvegetation und Wildverbiss.

Die Wuchshilfe ist bei Waldbesitzern beliebt: Allein in den letzten fünf Jahren hat der Freistaat fast 2,5 Millionen Wuchshüllen gefördert, bis 2019 mit einem Euro, seitdem mit zwei Euro pro Hülle. Das deckt den Kaufpreis inklusive Stab, der Waldbesitzer zahlt nichts drauf. Zu den Millionen geförderter Materialien kommen wohl Hunderttausende Schutznetze, Verbissklemmen und Wuchshüllen, die die Waldbesitzer von sich aus gesetzt haben – ohne Förderung.

Schutz wird zu Plastikmüll - Kaum Studien zu Mikroplastik im Boden

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber will nun aber weniger Plastik im Wald: Ab dem Jahr 2023 soll es kein staatliches Geld mehr für den Plastikschutz geben. Im kommenden Jahr wird die Förderung auf 200 Hüllen pro Antrag begrenzt. Künftig sollen nur noch Produkte gefördert werden, die frei von Kunststoffen sind, so das Landwirtschaftsministerium.

Aber: Was passiert mit den Millionen von Wuchshüllen, wenn sie ausgedient haben? Der Kunststoff ist darauf ausgelegt, sechs bis acht Jahre zu halten. So lange braucht ein Bäumchen, bis es groß genug ist, um nicht mehr verbissen zu werden und stabil genug, um allein stehen zu können. Sonneneinstrahlung, Regen, Frost und Hitze beschleunigen den Zerfall. Das Material wird mit den Jahren spröde, es fängt an zu bröckeln – und zerfällt zu Mikroplastik.

Mikroplastik sind Kunststoffteile bis fünf Millimeter Größe. Zerfällt das Material weiter, wird es zu Nanoplastik. Eine Entfernung aus dem Boden ist dann kaum noch möglich. Was aber damit im Boden passiert, dafür gibt es bisher nur wenige Studien: Während in den Meeren seit den 1970er-Jahren zu Mikroplastik geforscht wird, steckt die Bodenforschung noch in den Kinderschuhen. "Wir wissen nicht, welche Auswirkungen Mikroplastik in Waldböden hat", sagt Prof. Sebastian Hein von der Hochschule für Fortwirtschaft Rottenburg.

Regenwürmer ziehen Partikel in tiefere Schichten

Versuche an der Freien Universität Berlin weisen darauf hin, dass Regenwürmer die Partikel in tiefere Bodenschichten ziehen und auch fressen: In einer Studie wurde Mikroplastik im Kot von Regenwürmern gefunden. Fest steht, dass Plastikpartikel durch Bodenbewegungen und entlang von Wurzeln in tiefere Schichten gelangen und sich im Boden anreichern.

Das Problem: Der Rückbau der alten Wuchshüllen wird von Waldbesitzern, Kommunen und Forstbetrieben oftmals nicht eingepreist. Kalkuliert werden der Kaufpreis und der Aufbau der Hüllen. Dabei ist der Rückbau ebenso teuer: 1,50 bis 2 Euro pro Wuchshülle rechnet Förster Jörg Dettloff vom Forstrevier Scheßlitz.

Im Staatsforst werden ausgediente Wuchshüllen bisweilen zum Selbstabbau freigegeben. Wenn sie hochwertig sind, nicht zu alt und sorgfältig abmontiert werden, können private Waldbesitzer sie noch nutzen. Und der Staatsforst spart sich den Rückbau.

Biologisch abbaubare Wuchshüllen

Seit einigen Jahren bieten verschiedene Hersteller alternative Wuchshüllen an, beispielsweise aus Furnierholz, aus Schindeln und aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Insbesondere die "Bio-Wuchshüllen" werden damit beworben, vollständig kompostierbar zu sein und somit im Wald verbleiben zu können.

Aber genau davor warnt Prof. Sebastian Hein, denn die Angabe "kompostierbar" bezieht sich auf eine industrielle Kompostanlage: Hier herrschen konstant Temperaturen von über 60°C. Unter diesen Bedingungen muss biologisch abbaubarer Kunststoff nach DIN-Vorschrift in zwölf Wochen zerfallen und nach einem halben Jahr zu Kohlendioxid (CO2) umgewandelt sein.

Millionen Wuchshüllen werden zu Abfall

"Diese Bedingungen haben wir im Wald nicht", sagt Prof. Sebastian Hein. "Für mich sind auch biologisch abbaubare Wuchshüllen Abfall, und der gehört raus aus dem Wald." Die Krux an der Sache: Auch die Kompostanlage wird die Bio-Wuchshüllen aussortieren, denn keine Anlage fährt ihre Rotte zwölf Wochen lang, meist sind es sechs Wochen. Das heißt, sie wird die biologisch abbaubaren Wuchshüllen – genau wie Bio-Mülltüten – in die Müllverbrennung geben.

Obgleich der Einsatz von Wuchshüllen mangels Förderung zurückgehen könnte, das Problem bleibt: In den nächsten Jahren werden überall in Bayern Millionen ausgedienter Plastik-Wuchshüllen zu Abfall werden – und der muss dringend raus aus dem Wald.