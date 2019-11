Mikroplastik und Klima: 20 Jahre Forschung auf der Zugspitze

Im Schneefernerhaus untersuchen mehrere Forschungseinrichtungen unter anderem Prozesse, die Wetter und Klima beeinflussen, sowie umweltmedizinische Fragen.

Schwindender Permafrost, Pollenflug und Mikroplastik-Forschung

Die Wissenschaftler beobachten in der Forschungsstation - in einer Höhe von 2.650 Metern - die Auswirkungen der Erderwärmung auf den Permafrost und damit die Veränderung auf die Alpen. Sie messen den Pollenflug und gehen speziellen Wetterphänomenen nach. Gerade neu gestartet ist ein Projekt, das Mikroplastik in Schnee und Eis untersucht und der Frage nachgeht, wie viel Mikroplastik über die Luft transportiert wird.