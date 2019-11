Mikroplastik in oberbayerischen Seen nachgewiesen

Mikroplastik ist überall - in Meeren, in Flüssen und auch in den oberbayerischen Seen: Im Ammersee, Starnberger See und im Chiemsee konnten Plastikrückstände gefunden werden. Das hat das Landesamt für Umwelt (LfU) in einer Studie nachgewiesen.

Ammersee war am stärksten belastet

Unter anderem wurden Proben von Oberflächenwasser, Boden und Uferbereichen der Seen untersucht. Mit Abstand am meisten Mikroplastik hat das LfU im Ufersediment in Eching am Ammersee gefunden - insgesamt fast 130.000 Partikel pro Quadratmeter.

Mikroplastik stammt aus weggeworfenem Müll

Ursache für die hohe Belastung könnte laut der Studie sein, dass die dazugehörige Probe in einem Bereich des Ufers genommen wurde, an dem insgesamt viel Material angespült wird. Im Wasser hat das LfU dagegen geringere Mengen Mikroplastik gefunden - hier sind die Werte vergleichbar mit denen an anderen untersuchten Seen in Deutschland, Europa und den USA.

Unerforschte Folgen für Mensch und Natur

Das gefundene Mikroplastik stammt fast ausschließlich von Plastikmüll, der in die Umwelt gelangt ist und sich dort zersetzt hat. Schätzungen zu Folge sterben etwa 100.000 Meerestiere jedes Jahr, weil sie Plastikmüll gefressen haben. Welche Auswirkungen Mikroplastik auf den Menschen hat, ist bisher noch nicht ausreichend erforscht. Bis es Ergebnisse gibt, muss laut LfU-Studie verhindert werden, dass weiterhin Plastik in die Natur gerät.