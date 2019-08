Mikroplastik-Angst: Neuer Kunstrasenplatz in Baldham auf Kippe

Helmut Lämmermeier ist verärgert. Der Leiter der Fußballabteilung des SC Baldham–Vaterstetten im Landkreis Ebersberg bemüht sich seit drei Jahren um den neuen, dann zweiten Platz mit Kunstrasen. Und nun, kurz vor der Fertigstellung, soll das falsch sein?

85.000 Euro muss der Verein durch Sponsoren aufbringen. Doch wegen der Mikroplastik-Diskussion halten sich diese zurück. Es fehlen noch 80.000 Euro. Dabei sei der Abrieb durch Autoreifen oder von Kunstfasertextilien beim Waschen sowie die Mikroplastik in Kosmetikprodukten viel, viel problematischer, sagt Lämmermeier.

Neuer Kunstrasenplatz wird dringend gebraucht

Der SC ist mit 42 Mannschaften ein sehr großer Verein. Im Winter teilen sich vier Mannschaften den alten Kunstfaserplatz in Vaterstetten. Der Rasenplatz ist im Winter gesperrt und hält auch im Sommer nicht so viele Stunden aus. Teilweise mussten im Winter 20 Spieler auf einem Viertel des Platzes trainieren. Der neue Kunstrasenplatz im Ortsteil Baldham soll das entzerren.

Doch Kunstrasen hat gerade einen schlechten Ruf: Mikroplastik kann durch das Granulat in die Umwelt gelangen. Und da unterscheiden sich die Zahlen sehr. Der Hersteller Polytan geht von 1.000 Tonnen jährlich und deutschlandweit aus, das Fraunhofer-Institut schätzt 8.000.

Lämmermeier: Seit Jahren kein Granulat nachgefüllt

Lämmermeier hält die Fraunhofer-Zahlen für falsch, weil er sonst jedes Jahr vier Tonnen Granulat, das vom Wind verweht oder an den Schuhen davongetragen wird, nachfüllen müsste. Den alten Kunstrasenplatz hat er in den vergangenen Jahren aber gar nicht nachgefüllt. Aus Sicht des Ableitungsleiters hat das Fraunhofer-Institut einen Fehler gemacht. "Fraunhofer müsste das richtigstellen und die Vereine aus der Schusslinie nehmen."

Kein Kommentar vom Fraunhofer-Institut

Das Fraunhofer-Institut will auch auf mehrmaliges Nachhaken die Diskrepanz in den Berechnungen nicht kommentieren und hält an seinen Hochrechnungen fest. Das Institut plant aber eine neue Studie zum Thema "Mikroplastik" im Kunstrasen.

Die Fußballer in Baldham hoffen, dass die neuen Berechnungen dann besser aussehen. Damit Sponsoren und Leichtigkeit ins Spiel zurückkehren.