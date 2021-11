Mikrogranulat ganz groß: Exportpreis für Karlsteiner Unternehmen

Das Chemieunternehmen "Brace" aus Karlstein im Landkreis Aschaffenburg ist mit dem Bayerischen Exportpreis ausgezeichnet. Den Preis erhielt "Brace" in der Kategorie "Gelungene Markterschließung und Kundengewinnung in Corona-Zeiten". Das Unternehmen entwickelt seit 1992 Mikrogranulate in Kugelform aus unterschiedlichsten Stoffen und stellt sie auch her.

Algen, Gelatine und Co.: Unternehmen setzt auf natürliche Inhaltsstoffe

Geschäftsführer Thorsten Brandau erklärt im BR24-Gespräch: "Wir setzen, wenn immer es möglich ist, auf natürliche Inhaltsstoffe, wie Algen, Gelatine, aus Pflanzen wie Zitrusfrüchten, Pektine zum Beispiel, die auch bei Marmelade zum Einsatz kommen." Außerdem konstruiert und baut "Brace" auch die entsprechen Anlagen für die Mikrogranulation und Mikroverkapselung von Stoffen.

Die Granulate kommen unter anderem bei Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik, Tierfutter, im medizinischen Bereich, und auch in der Öl-und Gasförderung zum Einsatz. "Wir können zum Beispiel einen natürlichen Inhaltsstoff verkapseln, der Milben sterilisiert. Der ist so verkapselt, dass auf einen Matratzenbezug aufgebracht werden kann." So werde die Milbenpopulation so stark reduziert, dass die Hausstaub-Allergie beim Allergiker kaum noch zum Tragen komme, erklärt Brandau.

Reisebeschränkungen durch Open Source wettgemacht

Von der Jury heißt es zur Begründung für den Preis: "Brace" sei es in Pandemiezeiten gelungen, die Reisebeschränkungen durch den Einstieg in die "virtuelle Welt" über Open-Source-Angebote zu kompensieren. Außerdem habe das Unternehmen weltweit Neukunden gewonnen, durch die Teilnahme an virtuellen Messen. Dabei hätten zum Teil mehr Neukunden teilgenommen, als bei Präsenzveranstaltungen. "Brace", am westlichsten Punkt Bayerns gelegen, habe seinen Umsatz in Pandemiezeiten nochmals steigern können, mit einem Exportanteil im Jahr 2020 von 85 Prozent.

Bayerischer Exportpreis jetzt mit "Corona-Kategorien"

Laut Brandau hat man sich schon viele Jahre vorher darum bemüht, mehr Kundenkontakt online über Video-Konferenzen und Online-Messen zu erreichen, die Pandemie habe aber erst bei vielen zu einem Umdenken geführt. Vergangenes Jahr war die Preisverleihung ausgefallen. Dieses Jahr gab es den Exportpreis als Special Edition. Statt der sonst üblichen Kategorien Handel, Handwerk, Industrie, Dienstleistung gab es dieses Jahr drei spezielle "Corona-Kategorien": Das bedeutet Preise für "Innovation", "Markterschließung" und "Auftragsabwicklung" für exportstarke kleine Unternehmen, die besonders gut durch die Pandemie gekommen sind.