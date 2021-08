03.08.2021, 10:13 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Wieder taucht ein Kornkreis in Oberbayern auf

In Oberbayern ist wieder ein Kornkreis aufgetaucht. In einem Weizenfeld bei Gauting im Landkreis Starnberg sind Weizenähren in die Form von drei Kreisen niedergedrückt worden. Wer oder was hinter dem Gebilde steht, blieb erst einmal unklar.