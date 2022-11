Mietwucher in Würzburg: Stadt geht in Berufung gegen Vermieter

Ein Vermieter in Würzburg hat Wohnungen an Menschen vermietet, deren Miete vom Jobcenter übernommen wird. Dort hat er laut Informationen der Stadt Würzburg mehr abgerechnet, als ihm zustand. Bei den Quadratmeterangaben habe er falsche Angaben gemacht. Eine BR24-Recherche im September hatte das bereits ergeben. Jetzt hat die Stadt zu den Details Stellung bezogen.

Anzeige des Vermieters durch Stadt Würzburg

Die Stadt Würzburg hatte den Vermieter angezeigt. Am 19. Oktober 2022 kam es deshalb vor dem Amtsgericht Würzburg zur Verhandlung dreier Fälle. Nach Schätzungen der Stadt stehen diese exemplarisch für weitere Fälle, insgesamt sollen es mehr als 20 sein. Der Hamburger Rechtsanwalt Thorsten Beckmann vertritt die Stadt in der Sache rechtlich. Nach Einsicht der Mietverträge einiger betroffener Mieter und dem Ausmessen der jeweiligen Wohnungen hat er festgestellt: Die Miete pro Quadratmeter der genannten Wohnungen liege zehn Prozent über der ortsüblichen Miete. Das widerspreche der auch in Würzburg geltenden Mietpreisbremse.

Die Stadt verlor das Verfahren allerdings – die Begründung im Urteil vom 7. November: Zwischen den Vertragspartnern habe es keine schriftliche Vereinbarung über die Wohnfläche gegeben. Im Mietvertrag sei nichts festgehalten, erklärt Beckmann. Dementsprechend könne die Miete nicht als zu hoch gelten.

Stadt geht in Berufung wegen Verstoß gegen Mietpreisbremse

"In der nächsten Instanz werfen wir dem Vermieter weiterhin vor, zum einen gegen die auch in Würzburg geltende Mietpreisbremse verstoßen zu haben. Und zudem Mieten verlangt zu haben, die wucherisch überhöht sind. Das ist dann der Fall, wenn die verlangte Miete mehr als 150 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt", erklärt Beckmann das weitere Vorgehen. Die Stadt geht in Berufung.

Das Verfahren wird also am Landgericht Würzburg fortgesetzt, voraussichtlich im Frühjahr 2023. "Man darf sich als Stadt nicht erpressbar machen", so Beckmann, der das Verfahren weiter rechtlich unterstützt.

Stadt zahlt Mieten vorerst weiter

Solange zahlt das Jobcenter die Mieten der betroffenen Mieter weiter. Bei Nichtzahlung der Mieten durch das Jobcenter könnte den Mietern sonst eine fristlose Kündigung drohen. Würzburgs Sozialreferentin Hülya Düber betont, dass die Stadt die Mieter unbedingt weiter unterstützen und schützen möchte, "weil es so ist, dass wir auch gewährleisten wollen, dass hier der Wohnraum nicht verloren geht. Beispielsweise aus Mietrückständen oder einer Kündigung heraus. Und deswegen werden wir erstmal bis zu Klärung der Rechtslage die Mieten weiter zahlen."

Gleichzeitig darf das Jobcenter, obwohl es um die Fälle weiß, nicht auf Verdacht alle womöglich betroffenen Wohnungen ausmessen. Dagegen spricht das Grundrecht der Unverletztlichkeit des eigenen Wohnraums, betont Düber.

Nachmessen der Wohnfläche kann sich lohnen

Wer den Verdacht hat, dass im Mietvertrag oder in der sogenannten Mietbescheinigung für das Jobcenter mehr Quadratmeter stehen als die Wohnung tatsächlich misst und die Miete vom Jobcenter bezahlt wird, sollte sich ans Jobcenter wenden. Bei allen anderen empfiehlt Beckmann den Mieterverein einzuschalten. Denn wenn eine unzulässig hohe Miete nachweislich berechnet worden sei, könne ein Mieter Rückforderungsansprüche stellen – bestenfalls bekommt man die Miete entsprechend anteilig zurückgezahlt.