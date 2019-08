Mietpreisbremse in acht unterfränkischen Städten und Gemeinden

In den acht unterfränkischen Städten und Gemeinden, in denen die neue Mietpreisbremse greift, gilt neben der zehn Prozent Regel bei Neuvermietungen noch eine weitere Grenze: Innerhalb von drei Jahren darf der Vermieter die Miete nicht um mehr als 15 Prozent und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen. Die Mietpreisgrenze gilt in Unterfranken nach Angaben des bayerischen Justizministeriums für die kreisfreien Städte Aschaffenburg und Würzburg. Angewendet wird sie im Landkreis Würzburg außerdem in den Gemeinden Bergtheim, Kleinrinderfeld, Kürnach, Uettingen, Unterpleichfeld und Waldbrunn.

Kündigungssperre wegen Eigenbedarfs

Außerdem gibt es eine sogenannte Kündigungssperrfrist bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen: Wer eine schon vermietete Wohnung kauft, darf dem Mieter erst nach zehn Jahren wegen Eigenbedarfs kündigen. Aus juristischen Gründen läuft die neue Regelung allerdings schon nach knapp einem Jahr zum 31. Juli 2020 aus und muss dann vom Bund verlängert werden.