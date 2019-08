Mietpreisbremse für kleine Gemeinden "sinnlos"?

Anders als in den aufgelisteten unterfränkischen Städten Würzburg und Aschaffenburg gibt es in kleinen Gemeinden wie Kürnach "überhaupt keinen nennenswerten Markt an Mietwohnungen", sagt Bürgermeister Thomas Eberth, der zugleich Vorsitzender des Würzburger Kreisverbands des Bayerischen Gemeindestags ist. Gewachsene Dörfer wie Kürnach seien von Wohneigentum geprägt, eine Mietpreisbremse sei hier "völlig sinnlos".

Kritik vom Kürnacher Bürgermeister: "Rein statistische Werte"

Die vom bayerischen Justizministerium als entscheidende Vergleichsgröße angeführte "ortsübliche Miete" sei hier "ein rein hypothetischer Wert ohne Datengrundlage und einen Mietspiegel gebe es schon gar nicht." Eine Mietpreisbremse gehe hier an der Realität vorbei und für einen Mieter bringe es gar nichts, so Eberth im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Dass Kürnach als 4.800-Einwohner-Gemeinde im Würzburger Umland auf der aktuellen Liste mit einem angespannten Wohnungsmarkt erscheint, beruhe - so Eberth - auf einem "rein statistischen Wert", weil in der Vergangenheit "zwei oder drei Einliegerwohnungen saniert und dann zu einem höheren Preis weiter vermietet" worden seien.

Steigende Nachfrage nach Bauland

Allerdings stellt Ebert durchaus eine wachsende Nachfrage nach Bauland in den Gemeinden rund um Würzburg fest, weil sich der angespannte Markt im Würzburger Stadtgebiet verstärkt auch im ländlichen Umland bemerkbar mache. Die Bevölkerung nehme zu, die Nachfrage sei kontinuierlich da – was ebenfalls Indikatoren sind, weshalb Gemeinden im Würzburger Speckgürtel in die aktuelle Liste aufgenommen wurde.

162 Städte und Gemeinden in neuer Liste der Mietpreisbremse

Die sechs Gemeinden Bergtheim, Kleinrinderfeld, Kürnach, Uettingen, Unterpleichfeld und Waldbrunn haben alle unter 5.000 Einwohner und liegen innerhalb eines 20 Kilometer-Radius rund um Würzburg. Keine der Gemeinden hat während der Erstellung der neuen Verordnung zur Mietpreisbremse von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Stellungnahme zum jeweiligen Wohnungsmarkt abzugeben. Das externe "Institut Wohnen und Umwelt" hat im Auftrag des bayerischen Justizministeriums die Verordnung auf eine neue Datengrundlage gestellt und 162 Städte und Gemeinden mit einem "angespannten Wohnungsmarkt" in die Liste aufgenommen.

In den betroffenen Kommunen dürfen laut Verordnung die Mieten bei neuen Verträgen nur noch zehn Prozent über der "ortsüblichen Vergleichsmiete" liegen. Innerhalb von drei Jahren darf der Vermieter die Miete außerdem nicht um mehr als 15 Prozent und nicht über diese ortsübliche Vergleichsmiete erhöhen.

Mietpreisbremse gilt bis 2020

Bereits seit August 2015 gilt in Bayern eine Mietpreisbremse. Allerdings ist die Regelung nach einem Urteil des Landgerichts München I vom Dezember 2017 wegen eines Formfehlers praktisch unwirksam geworden. Die nun neu aufgelegte Verordnung läuft zum 31. Juli 2020 aus, weil der Bund die Laufzeit auf zunächst fünf Jahre beschränkt hat und der Stichtag der ersten Verordnung von 2015 gilt. Nach dem 31. Juli 2020 ist der Bundesgesetzgeber gefordert, die Mietpreisbremse zu verlängern oder nicht.