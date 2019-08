Mieterverein Augsburg sieht einige Probleme bei Mietpreisbremse

Ab dem 7. August gilt in insgesamt 162 bayerischen Städten und Gemeinden die Mietpreisbremse, statt in bislang 137 Kommunen. Neu in Schwaben dazugekommen sind Kaufbeuren, Memmingen, Neusäß, Stadtbergen, Lindau, Senden, Sonthofen, Hopferau und Bad Wörishofen.

Mietpreisbremse soll Preissteigerungen dämpfen

Die Neuregelung soll verhindern, dass die Mieten bei einem Mieterwechsel und Neuvermietungen explosionsartig in die Höhe schnellen. Die Grenze liegt künftig bei maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Doch bereits hier setzen die Probleme ein, sagt Thomas Weiand vom Augsburger Mieterverein.

Ortsübliche Vergleichsmieten fehlen

"Viele Mieter im Regierungsbezirk Schwaben werden daran scheitern, eine ortsübliche Vergleichsmiete festzustellen", prognostiziert Weiand. Denn die wenigsten bayerischen Städte und Gemeinden verfügen über einen Mietspiegel. In Schwaben habe nur die Stadt Augsburg einen Mietspiegel.

Gesetzlich gebe es nun zwar die Möglichkeit für Mieter, schon vor Vertragsabschluss zu hohe Mieten zu beanstanden. Angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, gerade in Hotspots wie in Augsburg, Kempten, Memmingen oder Lindau, hätten viele Mieter aber in der Praxis Hemmungen, auf ihrem Recht zu bestehen, erklärt Weiand.

Mieterverein kritisiert anhaltende Wohnungsnot

Am Grundübel der Wohnungsnot könne auch die Mietpreisbremse nichts ändern:

"Sie dient dazu, der Gier mancher Wohnungseigentümer eine Grenze zu setzen und explosionsartige Steigerungen bei Neuvermietungen zu dämpfen.“ Thomas Weiand vom Augsburger Mieterverein

Grundsätzlich herrsche aber gerade in Städten wie Augsburg ein Wohnungsmangel, sagt Weiand. Er zitiert Studien, nach denen in Augsburg eine Unterversorgung von über 30.000 Wohneinheiten bestehe.

Der städtische Wohnungsbau hinke hier mit seinen geplanten 600 bis 800 Wohnungen hinterher, die innerhalb der kommenden acht Jahre entstehen sollen. „Staat und Kommune haben zu wenig getan und tun zu wenig. Es braucht eine offensivere Förderung."

Mieterverein pocht auf "Eigentum verpflichtet"

Weiand plädiert dafür, die Wirtschaft und Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen und erinnert an den Satz im Grundgesetz „Eigentum verpflichtet“. Es sei dringend notwendig, dass sich Unternehmen stärker im Bau von Werkswohnungen engagieren. Auch gemeinnützige Lösungen seien interessant.