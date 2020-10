Mieterhöhung in vier Kronacher Wohnung zurückgenommen

Die Deutsche Asset One GmbH nimmt angekündigte Mieterhöhungen für vier Wohnungen in Kronach zurück. Das teilte das Unternehmen mit, das in Kronach Wohnungen für Union Investment verwaltet. In der vergangenen Woche hatte sich Widerstand gegen die geplanten Mieterhöhungen für 184 Wohnungen in Kronach geregt.

Kronach: Mieterhöhung zurückgenommen

In der Mitteilung heißt es, man komme nach berechtigten Hinweisen in der vergangenen Woche einzelnen Mietern entgegen. So nehme man die Mieterhöhungen für vier Wohnungen zurück, deren Balkone aus Sicherheitsgründen bis zur Sanierung gesperrt werden mussten. Die Erhöhung habe in Summe 118 Euro pro Monat beziehungsweise zehn Prozent gegenüber der bisherigen Miete betragen.

Mieterhöhungen in Pandemiezeiten verschieben

Sabine Gross, Justitiarin des Mietvereins in Kronach und SPD-Stadträtin, sagte dem Bayerischen Rundfunk, sie freue sich für die Mieter in den betroffenen Wohnungen. Es gehe aber generell darum, Mieterhöhungen in einer Pandemiezeit zu verschieben. In Zeiten von Corona würden viele Menschen weniger verdienen.

Widerstand nach Bekanntgabe der Mieterhöhung

Nach der von der Asset One GmbH angekündigten Mieterhöhung im September, kam Widerstand von Seiten der Bürger und Politiker auf. So forderte die SPD-Stadträtin Sabine Gross eine gesetzliche Regelung, die Mieterhöhungen erschwere. Laut Gross seien die Mieten nach einer Erhöhung um 15 Prozent nicht mehr ortsüblich. Sie nannte die Erhöhung bei einem Ortstermin im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk unsozial und nicht gerechtfertigt und forderte, die Mieterhöhung um ein Jahr nach hinten zu verschieben.