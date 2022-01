Mieter sauer auf Investor: Probleme in Forchheimer Wohnblock

Waltraud Limbrunner wohnt im dritten Stock in einem Haus in der Regnitzstraße 1 bis 7 in Forchheim – insgesamt acht Wohnblocks mit über 120 Wohnungen gibt es hier. Die 60-Jährige ist richtig sauer, seit Wochen bekommt sie kaum oder gar kein warmes Wasser aus ihrem Hahn. Das Fass zum Überlaufen bringt die Tatsache, dass die Dachdämmung über ihr entfernt wurde. "In meiner Wohnung ist es arschkalt, obwohl ich die Heizungen voll aufgedreht habe", sagt Limbrunner. Deshalb hat sie sich einen elektrischen Lüfter gekauft, der ihre Wohnung zusätzlich heizt sowie einen besonderen Wasserhahn, der das Wasser Vorheizen kann, damit sie zumindest in der Küche warmes Wasser hat. Ihren Nachbarn geht es ähnlich – eine Familie mit zwei kleinen Kindern friert ebenso, auch sie bekommen nur sporadisch warmes Wasser.

Mieter in Forchheimer Wohnblock: Mängel sind kein Einzelfall

Probleme mit dem warmen Wasser haben viele Bewohner der acht verschiedenen Häuserblocks. Tuana Ceylan, die mit ihrer Familie hier wohnt, wartet oft vergeblich darauf, dass nur ein bisschen lauwarmes Wasser kommt. "Ich finde es eine Frechheit, wir leben hier doch in Deutschland", schimpft die 19-Jährige. Hinzu käme, dass auch das Dach über ihrer Wohnung undicht, es in der Wohnung feucht sei und sich die Reparatur dauernd verzögere. Vor einigen Wochen sei zudem eine Platte vom Dach gefallen und auf den Innenhof gekracht. "Zum Glück war das nachts und nicht tagsüber", erzählt Tuana. Die Feuerwehr musste damals kommen und überprüfen, ob weitere Teile des Dachs möglichweise herabfallen könnten.

Bewohner berichten von Schimmel an den Decken

Hildegard Fischer wohnt seit 46 Jahren in dem Wohnblock. So schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen. In ihrem Haus gehe der Aufzug seit Wochen nicht. Auch die Türsprechanlage sowie die Klingel funktionierten nicht. Alle acht Blocks haben neue Türen mit elektrischem Öffner bekommen, doch überall gibt es Probleme. Die Türen scheinen nicht an das Stromnetz angeschlossen zu sein. Weitere Bewohnerinnen berichten von Schimmel an den Decken, Licht im Keller, das seit Monaten brenne, und von fehlenden Garagentoren, weswegen sich Jugendliche unbefugt Zutritt verschafft und die Wände beschmiert hätten.

Eigentümer der Wohnblocks will Probleme schnell beheben

Die acht Wohnblocks wurden 1972 errichtet und ursprünglich als Sozialwohnungen vermietet. Seit zwei Jahren ist der Komplex aber aus der Sozialbindung gefallen. Seit April 2021 ist die P&P Group aus Fürth neuer Eigentümer. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks teilt das Unternehmen mit, dass der vorherige Eigentümer nicht viel in die Immobilie investiert habe und dass die notwendigen Arbeiten langwierig und anspruchsvoll seien. Man wolle bis voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2022 sämtliche bauliche Maßnahmen fertigstellen. Die Problematik der Warmwasserversorgung ist der P&P Group bekannt. Ein Austausch der Warmwasserspeicher sei nötig – dies ist auch auf roten Zetteln, die im Hausflur der Wohnblocks hängen, zu lesen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Ersatzteilen käme es jedoch zu Verzögerungen bis Ende Februar 2022. Das Unternehmen teilte dem BR weiter mit, dass es bei Stoßzeiten der Warmwasserbenutzung zu Einschränkungen kommen könne. Man stünde zudem im engen Austausch mit der Ulimco Immobilien Treuhand GmbH, der Hausverwaltung.

Mieterbund rät den Bewohnern zu Mietminderung

Gunther Geiler, Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund in Nürnberg und Umgebung, sieht vor allem in der Vielzahl der Mängel an dem Gebäudekomplex in der Regnitzstraße in Forchheim ein großes Problem. Man wisse nicht genau, welche Probleme die Handwerker bei der Beseitigung der Mängel hätten. Bei der Fülle an Mängeln müsse man aber schon viel Vertrauen mitbringen, um zu glauben, dass das alles blöde Zufälle seien. Man könne sich mehr anstrengen, die Probleme schnell zu beheben, so Geiler. Er rät den Mietern deshalb, sich juristischen Rat zu suchen und eine Mietminderung vorzunehmen. Diese könne von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein und sich zwischen zehn und 50 Prozent Minderung bewegen. "Ich wäre an dieser Stelle nicht mehr kompromissbereit, der Vermieter ist hier mehr als in der Pflicht", so Gunther Geiler.

Viele Mieter können sich eine andere Wohnung nicht leisten

Waltraud Limbrunner und ihre Nachbarn aus den anderen Wohnblocks fühlen sich von der P&P Group im Stich gelassen oder wie Limbrunner sagt: "verarscht". Viele haben den Eindruck, dass man sie aus ihren Wohnungen verdrängen will. Dieser Eindruck hat sich bei einigen erhärtet, nachdem sie von einem Nachbarn gehört haben, dem man 5.000 Euro für den Umzug angeboten habe, wenn er seine Wohnung verlasse. Auch Hildegard Fischer kennt so einen Nachbarn. Der habe sich auf den Deal eingelassen, erzählt sie, aber von den 5.000 Euro nichts bekommen. Schriftlich können die Mieter so eine Vereinbarung nicht nachweisen. Für Waltraud Limbrunner und ihre Mitstreiter ist aber klar, dass sie sich nun wehren wollen. Die 60-jährige wünscht sich eigentlich nur eines: endlich wieder schön und warm zu wohnen. "Eine andere Wohnung kann ich mir nicht leisten", so Limbrunner. Seit Wochen liegen die Dachdämmplatten im Innenhof des Wohnkomplexes, Limbrunner hofft, dass diese bald auf ihrem Dach liegen.