Mieter bedrohen Vermieter mit Waffe - drei Festnahmen

In Fridolfing im Landkreis Traunstein hatte ein Streit zwischen Mietern und Vermietern einen größeren Polizeieinsatz zur Folge. Drei Personen wurden festgenommen.

Streit schwelt schon länger - Aussprache eskaliert

Das Ehepaar hat eine Wohnung an einen 21-jährigen Mann und dessen 20-jährige Lebensgefährtin vermietet. Die Parteien liegen laut Polizei schon seit Längerem in Streit. Dienstagabend trafen sie sich in der vermieteten Wohnung zu einer Aussprache. Plötzlich sei ein 18-jähriger Bekannter der Mieter hinzugekommen.

Mit Schusswaffe bedroht

Zu dritt hätten sie das Ehepaar bedroht und dabei auch eine Schusswaffe gezeigt. Die Vermieter zogen sich aus der Wohnung zurück und wandten sich an die Polizei. Die nahm am heutigen Mittwochmorgen die drei Personen fest. Auf Grund der Waffe wurden dabei Spezialkräfte hinzugezogen. Das Trio ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Laufe des Tages werden sie vernommen.