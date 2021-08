Mieten in München steigen weniger stark

Bei den Mietpreisen ist die bayerische Landeshauptstadt nach wie vor Spitzenreiter in Deutschland. Das ergab eine Erhebung des Nürnberger Onlineportals immowelt. Demnach werden bei Neuvermietungen in München durchschnittlich 19,20 Euro pro Quadratmeter verlangt. Auf den Rängen zwei und drei liegen Frankfurt mit 14,50 Euro und Stuttgart mit 13,80 Euro.

Steuert München auf Plateau zu?

Im Jahr 2016 betrug laut der Erhebung der Durchschnittswert in München bei Neuvermietungen noch 15,50 Euro. Das waren rund 24 Prozent weniger als heute verlangt werden. Allerdings scheinen die Mietpreise auch in München auf ein Plateau zuzusteuern: So sind die Mieten laut immowelt im ersten Halbjahr 2021 nur noch um zwei Prozent angestiegen.

Ingolstadt hat die stabilsten Mietpreise

Stabil sind die Mietpreise in Ingolstadt: Sie stiegen in den vergangenen fünf Jahren lediglich um drei Prozent (bundesweit niedrigster Wert) auf nun 11,70 Euro. Mit diesem Preis liegt die Festungsstadt aber noch knapp vor den meisten anderen bayerischen Großstädten: In Augsburg stiegen die Mieten in den letzten fünf Jahren pro Quadratmeter um 24 Prozent auf 11,20 Euro, in Erlangen um 20 Prozent auf 11,00 Euro, in Fürth um 22 Prozent auf 9,90 Euro, in Nürnberg um 18 Prozent auf 10,30 Euro und in Würzburg um 15 Prozent auf 10,90 Euro.

Nur Regensburg liegt beim durchschnittlichen Neuvermietungspreis gleichauf mit Ingolstadt – bei 11,70 Euro. Die Hauptstadt der Oberpfalz legte in den vergangenen fünf Jahren aber eine Steigerung um 18 Prozent hin.

Zum Vergleich: Inflation stieg nur um acht Prozent

Das Nürnberger Portal immowelt (eine Tochter der Axel Springer SE) vergleicht in seiner Analyse die Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter, alle Baujahre) in den 80 größten deutschen Städten im ersten Halbjahr 2016 mit dem ersten Halbjahr 2021. Zur Einordnung: Die Inflationsrate lag im gleichen Zeitraum bei acht Prozent.