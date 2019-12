Mieten in Bayern steigen weiter

Ob Eigenheim, Eigentumswohnung oder Bauland - München ist unter deutschen Großstädten weiterhin das mit Abstand teuerste Pflaster für Käufer. Die Preise für Wohnimmobilien steigen weiter und das besonders in begehrten Lagen. Dort ist es ohnehin besonders teuer, heißt es im aktuellen Immobilienmarktbericht für Deutschland, den der Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse veröffentlicht hat.

Deutschlandweite Rekordwerte

Ausgewertet wurden bundesweit alle notariellen Kaufverträge aus dem Jahr 2018. Insgesamt stieg das Investitionsvolumen für Immobilien in Deutschland auf einen neuen Rekordwert von 269 Milliarden Euro. In den vergangenen zehn Jahren blieb die Zahl der Kaufabschlüsse mit rund einer Million zwar stabil. Der Gesamtgeldumsatz verdoppelte sich in dieser Zeit.

Enorme Preisunterschiede

Deutschlandweit gibt es große Preisunterschiede. Gebrauchte Eigenheime werden im Landkreis München mit 14.200 Euro pro Quadratmeter gehandelt. Zum Vergleich: im Kyffhäuserkreis in Thüringen sind sie mit 410 Euro je Quadratmeter am günstigsten. Berlin als größte deutsche Stadt gilt mit 3.380 Euro pro Quadratmeter Eigenheim noch als vergleichsweise preiswert. Den steigenden Preisen in Großstädten steht eine relative Wertvernichtung bei Immobilien in strukturschwachen Regionen gegenüber. Weil die Preise dort mitunter langsamer als die Inflationsrate steigen, eignet sich das eigene Häuschen in diesen Regionen nur noch bedingt für die Altersvorsorge.

Teure Immobilien, hohe Mieten

Der Immobilienverband Süd gab in seinem Herbstbericht bekannt, dass auch zur Miete wohnen im vergangenen Halbjahr wieder teurer geworden ist, allerdings nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Die Miete für eine gut erhaltene Gebraucht-Wohnung, die laut IVD-Chef Stephan Kippes am Mietmarkt die größte Bedeutung hätte, stieg in Städten wie Regensburg im letzten Halbjahr von 10,50 Euro pro Quadratmeter auf 11 Euro und in Würzburg um 30 Cent auf 10,20 Euro. Nach unten dagegen gingen die Mietpreise in Erlangen: von 12,30 Euro für ein vergleichbares Objekt auf 12,20 Euro.

Münchner Mieten auf Rekordniveau

In der Landeshauptstadt, so Kippes, gab es aber nur noch schwache dürre Pluszeichen von 17 Euro auf 17,10 Euro. Für Münchner Verhältnisse sei das schon fast Stillstand. Der IVD-Chef kennt die Gründe.

"Zunächst mal, was nicht der Grund ist, ist die Wohnungsproduktion. Diese ist nach wie vor deutlich zu schwach! Daran liegt es also nicht, sondern der Grund ist die Tatsache, dass wir allmählich ausgereizt haben, was die Leute für Wohnen ausgeben können und wollen." Stephan Kippes, Immobilienverband Süd

Zur Frage, wie die Entwicklung der Mietpreise weitergeht, sagte der IVD-Chef : "Relativ gleich mit einem ganz zarten Pluszeichen."