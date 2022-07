Mietwohnungen in Bayern werden immer teurer

Wer in Bayern eine neue Wohnung bezieht, muss mit immer höheren Mieten rechnen - auch wenn es am Ort eine Mietpreisbremse gibt.

München bei Mietpreisen an der Spitze

Rund 12,30 Euro pro Quadratmeter waren vergangenes Jahr im bayernweiten Schnitt fällig – ohne Nebenkosten. Damit legten die Angebotsmieten im Freistaat innerhalb von zehn Jahren um fast 57 Prozent zu. Das zeigt eine Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag. Die Zahlen liegen dem BR-Hauptstadtstudio vor.

Unter den zehn größten kreisfreien Städten liegt München vorn – mit knapp 19,30 Euro kalt pro Quadratmeter. Auf Platz zwei folgt Ingolstadt mit beinahe 11,90 Euro. Rang drei belegt Regensburg mit rund 11,30 Euro. Die Zahlen beziehen sich auf Inserate im Internet und in Zeitungen – für unmöblierte Wohnungen. Für möblierte Wohnungen werden oft noch höhere Mieten verlangt.

Höchste Zuwächse in Aschaffenburg, Schweinfurt und Kaufbeuren

Auffällig ist, dass die größten Steigerungen vergangenes Jahr nicht in Metropolen beobachtet wurden, sondern in Städten wie Aschaffenburg, Schweinfurt und Kaufbeuren. In diesen drei Kommunen betrugen die Zuwächse bei den Angebotsmieten 15, 14 beziehungsweise 11 Prozent – innerhalb eines Jahres. Auch in Cham sowie in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Amberg-Sulzbach lag die Steigerung vergangenes Jahr jeweils über der 10-Pozent-Marke.

Währenddessen ging die Zahl der Sozialwohnungen in Bayern weiter zurück – auf rund 134.000 im vergangenen Jahr. Wie sich die Sozialwohnungen auf die Kommunen verteilen, geht aus den Zahlen nicht hervor. Ziel der Ampel-Koalition ist es, bundesweit Jahr für Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen – davon 100.000 öffentlich gefördert.

Linken-Politikerin Gohlke: "soziale Katastrophe"

Linken-Fraktionsvize Nicole Gohlke befürchtet angesichts dieser Entwicklung eine "soziale Katastrophe". Berücksichtige man noch die Preisentwicklung bei Energie und Lebensmitteln, sei die Lage auf dem Mietmarkt in Bayern "doppelt dramatisch", so die Münchner Abgeordnete.

Gohlke schließt aus den Zahlen, dass die Mietpreisbremse offensichtlich nicht wirkt. Gemäß dieser Regelung darf bei einer Neuvermietung von Bestandswohnungen die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Mietpreisbremse gilt in mehr als 200 bayerischen Kommunen

Tatsächlich geht aus den Daten hervor, dass die Angebotsmieten im Schnitt der zurückliegenden sechs Jahre auch in Städten gestiegen sind, in denen die Mietpreisbremse gilt. Allerdings bewegen sich die durchschnittlichen Steigerungsraten pro Jahr in solchen Städten im einstelligen Bereich. Aktuell gilt die Mietpreisbremse in 203 bayerischen Kommunen. Das entspricht einem Anteil von etwa zehn Prozent aller Städte und Gemeinden im Freistaat.