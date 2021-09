Mieser Sommer: Bayerns Freibäder im Überlebenskampf

Die Sommerferien gehen zu Ende. Und damit die Saison in den Bayerischen Freibädern. Eigentlich. Denn dieser Sommer war so nass und kalt, dass etliche Bäder schon früher zugemacht haben.

Zum Beispiel das Naturgartenbad in Nürnberg. Es ist seit Ende August geschlossen, zwei Wochen früher als geplant. Wie zum Hohn ist in dieser Woche der sonnige Spätsommer zurückgekehrt. "Es ist ja seit Jahren ein Phänomen, dass in den zwei Wochen nachdem das Naturgartenbad zugemacht hat, immer schönes Wetter ist", sagt Bademeister Kai Schlacht. Gemeinsam mit seinen Kollegen macht er derzeit das Freibad winterfest. "Es kommen viele Anrufe von Gästen, ob wir das Bad wieder aufsperren. Aber das Problem ist, dass wir ein unbeheiztes Bad sind."

Last-Minute-Sommer kann Saison nicht mehr retten

Gerade mal 18 Grad Celsius hat Bademeister Schlacht an diesem Morgen im Naturgartenbad gemessen. Die Last-Minute-Sonne konnte die Feriensaison in den Freibädern nicht mehr retten – weder in Nürnberg, noch in ganz Bayern, sagt Michaela Franke. Die Chefin des Hofer Bäderbetriebes ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Bäder in Bayern. Der Juni sei in Bayern noch sehr gut angelaufen, sagt sie. "Man hat gemerkt, dass sich die Gäste nach der monatelangen Schließung der Bäder, gefreut haben, wieder ins Bad zu gehen." Aber insgesamt sei das Jahr 2021 eine "eher schlechte Saison" gewesen.

Schwimmen in drei Schichten

Zum schlechten Wetter kommen die Corona-Auflagen und Einlassbeschränkungen, die den Bädern zu schaffen machen. Im Nürnberger Westbad, das derzeit auf 21 Grad aufgeheizt ist, wird beispielsweise in drei Schichten geschwommen. Die Tickets müssen online gebucht werden, damit eine Nachverfolgung möglich ist. Jeweils drei Stunden lang dürfen maximal 500 Besucher ins Bad. Dann müssen alle raus und es wird eine Stunde lang desinfiziert. Unterm Strich heißt das, dass maximal 1.500 Gäste gezählt werden. Zum Vergleich: An guten Tagen suchten zu Normalzeiten schon mal 7.000 und mehr Besucher Abkühlung.

Bamberg im Minus, Erlangen und Bayreuth mit leichtem Plus

In anderen bayerischen Städten sieht es ähnlich aus. In Bamberg besuchten knapp 68.000 Gäste die Bäder. Im Corona-Sommer 2020, der deutlich wärmer waren, wurden mehr als 71.000 Badegäste gezählt. Am besten besucht war heuer nach Informationen der Bamberger Stadtwerke das Stadionbad gefolgt vom Hainbad und dem Freibad Gaustadt.

Auch in Bayreuth lagen die Gästezahlen in diesen Sommerferien weit unter den gewohnten Werten – allerdings etwas über dem Corona-Sommer 2020. Im Kreuzsteinbad wurden 66.000 Besucher gezählt, im Vorjahr waren es lediglich 45.000, so Jan Koch, Sprecher der Bayreuther Stadtwerke.

Die Erlanger Freibäder verbuchten heuer ebenfalls mehr Besucher als im Vorjahr. "Sobald das Wetter gut war, waren die Leute da. Sie waren ausgehungert nach Wasser", sagt Bäderchef Matthias Batz. Aber trotzdem sind die Zahlen weit entfernt von den Werten in einem normalen Jahr.

Kommunen kommen an die Schmerzgrenze

In Bayerns Bädern wurden nach Einschätzung von Michaela Franke von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Bäder nur rund die Hälfte der Besucher eines Normaljahres gezählt. Das macht sich in den Kassen bemerkbar. Franke befürchtet, dass etliche Freibäder im Freistaat die Corona-Krise nicht überleben könnten. "Ein Freibad oder ein Bad führt immer zu roten Zahlen", sagt sie. Aber durch die Corona-Pandemie seien die Verluste enorm gestiegen. "Es kann sein, dass Bäder insgesamt schließen müssen, weil die Kommunen diese finanzielle Last nicht mehr tragen können", so Franke.

Sechs Euro Zuschuss pro Eintrittskarte

Nicht ganz so schwarz sieht das Matthias Bach, Nürnbergs stellvertretender Bäder-Chef. Er stellt eine Trendwende bei der Urlaubsgestaltung fest. Statt mit einem Billigangebot mal kurz übers Wochenende ins Ausland zufliegen, nutzen viele Menschen nachhaltige und regionale Angebote, sagt er. "Da sind wir mit unseren Bädern eine super Anlaufstelle dafür. Bei uns kann man einen ganz tollen Sommertag direkt vor seiner Haustür verbringen." Und dieses Angebot lässt sich die Stadt Nürnberg einiges kosten. In einem Regeljahr ohne Corona bezuschusst die Stadt jede Karte mit sechs Euro aus dem Stadthaushalt. Derzeit sei es wohl deutlich mehr, noch sei das Jahr nicht abgerechnet. "Damit können sich auch Familien und alle den Eintritt leisten. Aber das deckt unsere Kosten nicht", rechnet Bach vor.