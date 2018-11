Miesbacher Sparkassenaffäre: "Dekadent und unangemessen"

Am 7. Prozesstag der Miesbacher Sparkassenaffäre sagte der Verwaltungschef des Miesbacher Landratsamts, Martin Pemler, aus. Die Auswahl der 124 Euro teuren Weine für das Abendessen sei im Vorfeld von Ex-Sparkassenchef Georg Bromme getroffen worden. Pemler selbst habe außerdem Cognac getrunken, jedoch nicht gewusst, wie enorm teuer dieser war – er sei kein Spezialist auf diesem Gebiet.

Überrascht von hohen Kosten der Schweiz-Reise

Die gesamte Informationsreise war laut Pemler in diesem teuren Rahmen nicht nötig.

"Man hätte die gleichen Erkenntnisse auch in einem viel günstigeren Rahmen erlangen können."

Selbst Sparkassenchef Martin Mihalovits sei von den hohen Reisekosten so überrascht gewesen, dass er bei Ankunft im 5 Sterne Victoria Jungfrau-Hotel Landrat Jakob Kreidl darum bat, den Landkreis an den Kosten in Höhe von 85.000€ zu beteiligen.

Bromme, Mihalovits und Kreidl müssen sich vor Gericht wegen Untreue verantworten. Das Urteil ist für Ende Januar geplant.