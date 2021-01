Miesbach ohne 15-Kilometer-Regel - trotzdem keine Tagestouristen

Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Miesbach dürfen seit heute für Ausflüge wieder weiter wegfahren, denn der sogenannte 15-Kilometer-Bewegungsradius wurde in der Nacht wieder aufgehoben. Allerdings gilt das nur für diejenigen, die ihren Wohnsitz im Landkreis haben. Tagestouristen müssen sich noch gedulden.

Miesbach: 7-Tage-Inzidenz liegt bei 72

Die Regelung zum 15-Kilometer-Bewegungs-Radius ist an die 7-Tage-Inzidenz gekoppelt, das Ausflugsverbot jedoch nicht. Die 7-Tage-Inzidenz war zuletzt im Landkreis Miesbach auf einen Wert von 72 gefallen und lag damit deutlich unter der kritischen Marke von 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Weitere Landkreise heben 15-Kilometer-Regel auf

Auch die Landkreise Hof in Oberfranken und Donau-Ries in Schwaben konnten die 15-Kilometer-Regel inzwischen wieder aufheben. Der niederbayerische Landkreis Freyung-Grafenau soll am Montag folgen, sofern die Inzidenz weiterhin unter 200 bleibt.

Miesbacher Landrat begrüßt "Entlastung der Menschen"

In Miesbach begrüßte Landrat Olaf von Löwis die Aufhebung der 15-Kilometer-Regel. "Das ist ein erster Schritt, um eine gewisse Entlastung der Menschen, die ja sehr stark belastet sind von dieser Corona-Krise, zu erleichtern", sagt von Löwis dem Bayerischen Rundfunk.

Tagestouristen in Miesbach weiterhin nicht erwünscht

Trotz sinkender Inzidenz: Das Aufnahmeverbot für Tagestouristen aus anderen Landkreisen bleibt aber vorerst weiterhin bestehen, wie der Landrat betonte. Menschen aus München oder anderen entfernteren Orten dürfen demnach weiterhin nicht an den Tegern- oder Spitzingsee fahren.

Wie lange diese "Allgemeinverfügung zur Untersagung touristischer Tagesausflüge in den Landkreis Miesbach" noch aufrechterhalten werden soll, entscheidet sich aller Voraussicht nach am Montag.