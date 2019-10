05.10.2019, 15:12 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Mickhauser Bergrennen mit Fahrern aus sieben Nationen

Über 150 Rennwagen aus sieben Nationen sind beim Mickhauser Bergrennen im Landkreis Augsburg am Wochenende am Start. Die kurvige Strecke inmitten Augsburgs Westlicher Wälder ist in diesen Tagen besonders anspruchsvoll.