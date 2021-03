Michelin-Schließung in Hallstadt: 275 Beschäftigte auf Jobsuche

Nach der Michelin-Werksschließung in Hallstadt bei Bamberg gehen 275 Beschäftigte in eine sogenannte Transfergesellschaft. Das teilte das Landratsamt Bamberg mit. Bereits im vergangenen Jahr kündigte der französische Reifenhersteller Michelin einen Sozialplan für seine Mitarbeiter in Hallstadt an.

Schließung in Hallstadt: 858 Michelin-Mitarbeiter betroffen

Die Transfergesellschaft startet Anfang Mai und unterstützt die Mitarbeiter bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Vor eineinhalb Jahren hatte der französische Reifenhersteller angekündigt, sein Werk in Hallstadt bei Bamberg zu schließen. Von der Schließung sind 858 Mitarbeiter betroffen. Im Dezember vergangenen Jahres wurde der letzte Reifen produziert.

Forschungsprojekt statt Produktion von Reifen

Etliche Michelin-Beschäftigte haben inzwischen einen neuen Arbeitgeber gefunden, teilt das Landratsamt mit. Mit Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung entsteht auf dem 90.000 Quadratmeter großen Produktionsgelände ein sogenannter "Cleantech Park". Die Bayerische Staatsregierung hat dafür 42 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit dem Landkreis Bamberg, der Stadt Hallstadt sowie Wissenschaftlern und Unternehmen aus der Region sollen dort nachhaltige Projekte entstehen.