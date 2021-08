Michaelis-Kirchweih und Herbstvergnügen 2021 in Fürth abgesagt

Lange haben die Stadt Fürth und alle Verantwortlichen um eine Lösung gerungen – doch nun ist endgültig entschieden, dass es auch in diesem Jahr keine Michaelis-Kirchweih und kein Herbstvergnügen in Fürth geben wird. Die Verantwortlichen begründen ihre Entscheidung auch mit kaum durchführbaren Hygieneanforderungen.

Absage statt verlängerte Kirchweih-Version

"Es ist eine Absage, die zu erwarten war", heißt es in der Mitteilung der Stadt Fürth. Bereits Ende Juli habe sie die Planungen für den Erntedankfestzug eingestellt, nun ist auch die Kirchweih vom Tisch. Lange hielt die Stadt an der "Färdder Kärwa“ fest, die in diesem Jahr sogar in einer verlängerten Ausgabe hätte stattfinden sollen.

Auch Herbstvergnügen nicht machbar

Gleichzeitig erteilte die Stadt Fürth auch dem Herbstvergnügen eine Absage. Im vergangenen Jahr habe das mit Fahrgeschäften und Imbissständen in der Innenstadt verteilt "zumindest für etwas Kirchweih-Gefühl“ gesorgt. Das wurde nun alternativlos gestrichen. Die Stadt begründet das mit den aktuell gültigen Infektionsschutzregeln, nach denen die Veranstaltung – anders als im vergangenen Jahr – nicht durchführbar sei.

Strengere Regeln, wirtschaftlich nicht vertretbar

Schutz- und Hygienekonzepte seien geprüft worden, die Regeln seien aber strenger als noch 2020. Die Stadt erläutert, dass für ein Herbstvergnügen 2021 die vorgesehenen Veranstaltungsflächen umzäunt und die Kontaktdaten der maximal 550 Besucherinnen und Besuchern erfasst hätten werden müssen. Eine derartige Ersatzveranstaltung sei "wirtschaftlich nicht vertretbar", heißt es aus dem Marktamt der Stadt Fürth.

Für Fürther traurig – für Schausteller existenzbedrohend

Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit den Schaustellerverbänden getroffen worden. Kärwareferent Horst Müller bedauert die Absage dennoch: "Aufgrund der moderaten Inzidenzzahlen und der stetig steigenden Impfquote waren wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass zumindest wieder ein Herbstvergnügen in diesem Jahr stattfinden kann." Für die Bevölkerung sei die Absage "jeglicher vernünftiger Ersatzveranstaltung" sehr traurig und für die Schausteller existenzbedrohend, so Müller weiter.

Die traditionelle Michaelis-Kirchweih in Fürth ist laut Angaben der Stadt mit bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern eine der besucherstärksten Veranstaltungen und größte Straßenkirchweih Deutschlands.