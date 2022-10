Michaelis-Kirchweih: Tausende Radieschen für die Erntedankkrone

15 Mitglieder der evangelische Landjugend Knoblauchsland stehen auf einem Feld bei Fürth. Bevor sie ihre Erntedankkrone und zwei andere Wagen für den Umzug auf der Fürther Michaelis-Kirchweih schmücken können, heißt es erstmal: Radieschen ernten. Mehr als 30.000 Stück pflücken sie per Hand. Einzeln bringen sie Tausende Knollen allein an das Gestell der mannshohen Erntedankkrone an. Eine Geduldsprobe.

Erntedankumzug der Höhepunkt im Erntejahr

Tradition ist den jungen Menschen wichtig: Seit mehr als 50 Jahren beteiligt sich die evangelische Landjugend Knoblauchsland am Erntedankfestzug der Michaelis-Kirchweih, sagt Eva-Marie Sippel. "Es macht stolz, mit den fertigen Wagen beim Umzug dabei zu sein", so die 24-Jährige. Seit acht Jahren macht sie bereits mit. Der Umzug ist für sie der Höhepunkt im Erntejahr: "Es ist viel Arbeit aber auch eine große Gaudi", sagt Eva-Marie Sippel.

Hitze und Trockenheit machten Landwirte zu schaffen

Mit dem Umzug feiern die Bauern aus der Region ihren Ertrag. Heuer war es aufgrund der Hitze und Trockenheit ein schweres Jahr. "Wir mussten viel bewässern", berichtet die 24-Jährige, die erleichtert ist, dass die Ernte trotz Hitze gut ausgefallen ist.

Gemüse wird nach Umzug verkauft und gespendet

3.000 Teilnehmer, viele in Tracht, laufen beim Erntedankfestzug mit. Neben der Krone aus Radieschen gestalten andere Gruppen beispielsweise Kronen aus Kürbis oder Meerrettich. Das Gemüse wird nach dem Umzug nicht weggeschmissen, sondern direkt vor Ort verkauft. Ein Teil wird an die Tafel gespendet.

Erntedankfestzug Live im BR Fernsehen

Der Umzug startet am Sonntag um 11.00 Uhr. Er führt dann durch die Fürther Innenstadt. Der Erntedankfestzug bei der Michaelis-Kirchweih gilt als einer der größten Brauchtumszüge in Bayern. Das BR Fernsehen überträgt den Umzug von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr live. Im Anschluss ist die Aufzeichnung in der Mediathek abrufbar. Außerdem ist ein Livestream auf BR24 geplant.