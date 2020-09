10.09.2020, 10:46 Uhr

Michaelis-Kirchweih in Fürth: Herbstvergnügen statt Volksfest

Ein Riesenrad auf dem zentralen Platz, Losbuden verteilt in der Stadt. Was in Nürnberg in diesem Sommer ausprobiert wurde, ist für die Michaelis-Kirchweih in Fürth charakteristisch. Ganz ausfallen soll das Volksfest nicht - trotz Corona.