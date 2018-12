Michaela Kaniber kommt zum Berchinger Rossmarkt

Der politische Gast des nächsten Rossmarktes in Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz steht fest. Nach Angaben von Bürgermeister Ludwig Eisenreich (CSU) wird die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am 6. Februar sprechen.

Prominente Sprecher am Rossmarkt

Der Berchinger Rossmarkt gilt als das größte Wintervolksfest Ostbayerns und findet dieses Jahr am 06. Februar statt. Traditionell gibt es nach dem Auftrieb von rund 100 Pferden in der Innenstadt eine politische Kundgebung.

Nun reiht sich Michaela Kaniber in die Reihe prominenter Sprecher ein. Auf dem Rossmarkt haben schon Helmut Kohl, Franz-Josef Strauß, Edmund Stoiber, Horst Seehofer oder auch Max Streibl und Alfons Goppel gesprochen.

Im vergangenen Jahr war das "politische Zugpferd" der damals designierte Ministerpräsident Markus Söder. Der Rossmarkt lockt jährlich rund 10.000 Menschen nach Berching.

Tradition Rossmarkt

Die Tradition einer "Pferdebeschau" geht auf das Jahr 1678 zurück. Der erste Pferde- und Fohlenmarkt fand aber erst 1926 statt. Pferde sind trotz politischer Prominenz bis heute die Hauptakteure des Berchinger Rossmarkts. Verkauft und gehandelt werden sie dort aber nicht mehr.

Der Rossmarkt findet traditionell am Mittwoch nach Lichtmess statt. Zu diesem Zeitpunkt waren früher viele Dienstmägde und Knechte in der Stadt. Da ihre Anstellungen zu Lichtmess ausliefen, suchten sie neue Dienstherren. Zudem kam der Zeitpunkt nach der ereignis- und umsatzarmen Winterzeit und vor der Fastenzeit auch den Geschäften in Berching entgegen.