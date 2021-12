Michael Schwald wird neuer Bayerischer Landespolizeipräsident

Bayerns Innenminister Herrmann hat den Wechsel an der Spitze der bayerischen Polizei heute nach der Sitzung des Kabinetts in München bekanntgegeben. Michael Schwald soll Nachfolger von Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer werden. Der geht Ende Februar 2022 in den Ruhestand. Schwald soll dann die Leitung der bayerischen Polizei mit ihren mehr als 40.000 Beschäftigten übernehmen.

Herrmann über Polizeipräsident Schwald: "Top-Führungskraft"

Herrmann bezeichnete den Präsidenten des Präsidiums Schwaben Nord in Augsburg als Polizisten "mit Herz und Seele" und als "Top-Führungskraft mit Autorität und menschlicher Ausstrahlung". Schwald sei "hervorragend für das herausfordernde Spitzenamt geeignet".

Jura-Studium in Augsburg und Stationen in mehreren Ministerien

1986 begann Schwald an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege ein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. 1988 wechselte er für ein Jura-Studium an die Universität Augsburg. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete er in Bayern im Sozialministerium, im Gesundheitsministerium, in der Regierung von Schwaben, im Innenministerium und als Pressesprecher der Staatskanzlei, bevor er 2013 Polizeipräsident im Präsidium Schwaben Nord wurde.