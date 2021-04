Piazolo: Corona-Tests sind Eintrittskarten in die Schulen

Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, heißt das nicht, dass auch alle Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen. Je nach Inzidenz und Jahrgangsstufe gelten nämlich verschiedenen Regeln – etwa Distanz- oder Wechselunterricht.

Für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenzunterricht gilt neuerdings aber: Sie müssen sich testen lassen - und zwar zweimal pro Woche.

Chance für weiteren Präsenzunterricht

Bayerns Kultusminister Piazolo bezeichnet die Tests bei Schülern und auch Schulpersonal als riesige Chance. Angesichts steigender Infektionszahlen und ansteckenderer Mutationen könnten es die regelmäßigen Testungen ermöglichen, Wechsel- und Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.

"Tests sind Eintrittskarten in die Schulen", so Piazolo. Das Ziel sei weiterhin, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten.

Selbsttests zu Hause reichen nicht

Der Staat biete Selbsttests in den Schulen an, weil er für Sicherheit dort zuständig ist, sagte der Minister. Vor Ort sei dies der einfachste, sicherste und zuverlässigste Weg.

Zugleich betonte Piazolo, dass dieses Angebot kein Misstrauen gegenüber den Eltern darstelle. Er sei sicher, dass die meisten es auch zu Hause machen würden, aber nicht alle. Deshalb reichten Selbsttests zu Hause nicht aus. Denn nur wenn alle Schüler getestet sind, könne sichergestellt werden, dass zumindest in diesem Moment keiner in der Klasse sitzt, der das Virus in sich trägt.