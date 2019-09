Miazga will "Neustart" in der bayerischen AfD

Nach ihrer Wahl zur neuen Landesvorsitzenden der bayerischen AfD will die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga sich zunächst auf organisatorische Aufgaben konzentrieren, um dann voll in den Kommunalwahlkampf einsteigen zu können. "Das ist unsere Aufgabe", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk am Rande des AfD-Landesparteitags im mittelfränkischen Greding.

Wie sie bereits in ihrer Bewerbungsrede am Samstag angekündigte hatte, möchte Miazga den Streit der vergangenen Monate und Jahre ad acta legen und für eine neue Geschlossenheit kämpfen: "Dass wir aufeinander zugehen, beieinander bleiben, nicht uns gegenseitig denunzieren und vor allen Dingen nicht alles Mögliche öffentlich austragen."

Keine Aufarbeitung der Grabenkämpfe

Aufarbeiten will sie die bisherigen Grabenkämpfe zwischen dem eher gemäßigten und dem völkischen Lager in der AfD nicht: "Ich diskutiere nicht über irgendwelche alten Themen", betonte die AfD-Landeschefin. "Man muss einfach auch mal auf einen Neustart gehen." Sie wolle nach vorn schauen - und hoffe, "dass alle die Disziplin haben, das auch durchzuziehen".

Nachfolgerin von Sichert

Miazga war am Samstag in Greding zur neuen Landesvorsitzenden gewählt worden und setzte sich dabei unter anderem gegen den bisherigen Amtsinhaber Martin Sichert und Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner durch. Die 36-Jährige aus Straubing gehört nach eigenen Angaben zu den Unterzeichnern der "Erfurter Resolution" des völkischen "Flügels" der Partei, versicherte aber, sie stehe nicht für eine bestimmte Gruppierung innerhalb der AfD.

Keine Aussage zu politischen Schwerpunkten

Auf programmatische Schwerpunkte wollte sich Miazga im BR-Interview nicht festlegen. Sie verwies stattdessen auf das Grundsatzprogramm der Partei sowie das AfD-Wahlprogramm, das immer noch aktuell sei. Zugleich verteidigte sie es, dass auf dem Landesparteitag nur über Personen und nicht über Inhalte gesprochen wurde. Es sei ein "Klärungs- und Organisationsparteitag" gewesen, "wir müssen einfach unsere Strukturen aufbauen". Für landespolitische Schwerpunkte sei in Greding "überhaupt kein Raum" gewesen.

Im Mittelpunkt des zweitägigen Landesparteitags stand die Wahl des gesamten Vorstands. Zwar gab es in mehreren Reden auf dem Parteitag scharfe Attacken gegen Union, SPD und Grüne, programmatische Debatten wurden dort nicht geführt.

Nach den langwierigen Vorstandswahlen stimmte der Parteitag noch für einen Antrag, der sich gegen die Aufnahme von ehemaligen Mitliedern der Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) und deren Vorgängerorganisation Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) von Ex-AfD-Chef Bernd Lucke wendet. Die bayerische AfD forderte den Bundesvorstand auf, LKR und ALFA auf die Unvereinbarkeitsliste für eine AfD-Mitgliedschaft zu setzen, auf der unter anderem die NPD, DKP und die PKK stehen.