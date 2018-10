vor 12 Minuten

"Mia Ned": Anti-AfD-Demonstranten singen Anti-AfD-Song

Der Anti-AfD-Song der "Künstler mit Herz" rund um Liedermacher Roland Hefter geht in den sozialen Medien viral. Teilnehmer einer Mahnwache gegen eine AfD-Wahlveranstaltung im Schützenhaus in Vagen im Kreis Rosenheim haben ihn am Abend angestimmt.