Die Technische Hochschule Ingolstadt will sich in kurzer Zeit fast verdoppeln. Die Zahl der Studenten soll bis 2030 von derzeit 5.800 auf 10.000 anwachsen. Die Hochschule und mit ihr die Stadt setzt dabei auf die Zukunftstechnologien. So erweitert die Hochschule massiv ihr Fächerspektrum vor allem in den Bereichen Technik und Wirtschaft. Dazu wächst sie auch räumlich.

Elektrotechnik und Informatik neu organisiert

Ein wichtiger Schritt schon zum Wintersemester 2019/20 ist die Teilung der bisherigen Fakultät Elektrotechnik und Informatik mit aktuell 1.600 Studierenden in die beiden neuen Fakultäten Elektro- und Informationstechnik und Informatik. Ein Jahr später werden dann die neuen Studiengänge Robotik, Digitale Gesundheitstechnik und Automatisierte Mobilität angeboten.

Neue Studiengänge

Mit dem größten Wachstum rechnet die THI für die neue Fakultät Informatik. Derzeit studieren in diesem Fachbereich rund 900 Studierende. Diese Zahl soll sich bis 2030 verdoppeln. Bereits zum kommenden Wintersemester startet dafür der neue Bachelorstudiengang Künstliche Intelligenz, gefolgt vom Masterstudiengang User Experience Design im Sommersemester 2020 und später den Bachelorstudiengängen Bio-/Medizininformatik und IT-Security.

Internationales an der THI Business School

Auch die THI Business School wird neue international ausgerichtete Studiengängen anbieten, wie Global Economics and Business Management, Life Science Management oder Digital Entrepreneurship.

"Nachhaltige Infrastruktur" in Neuburg

Voraussichtlich ab dem Wintersemester 2021/22 werden die fünf Fakultäten der THI um eine sechste Fakultät mit dem Namen Nachhaltige Infrastruktur am Standort Neuburg ergänzt. Diese beschäftigt sich mit den Themenfeldern Bau, Energie und Umwelt.

Den konkreten Entwicklungsplan stellen am Mittag THI-Präsident Walter Schober und Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösl vor.