Straubing Tigers: Ohne Pause in die Playoffs

Platz acht gegen Platz neun der DEL-Tabelle: Heute starten die Straubing Tigers in die Pre-Playoff-Runde gegen die Eisbären Berlin. In Straubing am Pulverturm sind alle "heiß": Spieler, Trainer und natürlich die Fans.

Tigers gegen Eisbären - Das gab es schon mal

Während die Eishockeyvereine auf den Tabellenplätzen eins bis sechs Pause haben, müssen sich die Straubinger erstmal in den Pre-Playoffs beweisen. Ihr Gegner ist ein Bekannter und die Niederbayern seien heiß auf den ersten Sieg. Wie ein Sprecher der Straubing Tigers dem BR weiter sagte, wollen sie vor allem nach der Niederlage 2017 die Berliner schlagen. Damals sind die Straubinger in der ersten Playoff-Runde gegen die Berliner ausgeschieden. Heute Abend bekommen sie daheim im Eisstadion am Pulverturm eine Revanche, heißt es.

Tigers fehlt Verteidiger Acolatse

Gespielt wird im Modus "Best of Three". Das heißt: Wer zuerst zweimal gewinnt, zieht ins Viertelfinale ein. Große Hoffnung auf Straubinger Seite liegt dabei auf Jeremy Williams, dem Top Scorer der Tigers in der Hauptrunde. Verzichten müssen die Niederbayern auf Verteidiger Sena Acolatse. Der ist nach einem Check im Spiel gegen Ingolstadt für vier Spiele gesperrt worden.