Sommerwetter lockt in der Region ins Freie

Zahlreiche Feste in der Region

Es kann aber auch gefeiert werden. Bereits am Mittwochabend startete zum Beispiel das Volksfest in Plattling. Bis Sonntag gibt es einen Festzeltbetrieb und zahlreiche Aktionen. Auch in Schönberg im Landkreis Freyung-Grafenau läuft das Volksfest - und bietet unter anderem ein buntes Musikprogrammm. Und am Samstag sind besonders Besucher mit Handicap zum Mitfeiern eingeladen.

Deutsches Trachtenfest in Bruck in der Oberpfalz

Der Markt Bruck in der Oberpfalz stimmte sich ebenfalls am Mittwochabend auf das Deutsche Trachtenfest ein, das dort ab Freitag gefeiert wird. Am Sonntag ist zugleich Oberpfälzer Gautrachtenfest und der örtliche Trachtenverein feiert 100-jähriges Bestehen. Zum Festzug am Sonntagmittag wird auch der Schirmherr, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), erwartet.

Feste auch am Wochenende

Amberg steht ab Freitag im Zeichen des OTH-Campusfests und des Altstadtfests. Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) betonte bereits vorab: "Die Bürgerinnen und Bürger freuen sich darauf, wieder einmal fröhlich zusammensitzen, Freunde treffen und die Gemeinschaft genießen zu können." Zugleich bat er die Bewohner der Altstadt um Verständnis, wenn es "bis in die späten Stunden sehr lebendig zugehen" werde. Allerdings sollten auch die Feiernden daran denken, dass die Anwohner irgendwann ein Recht auf nächtliche Ruhe haben.

Ebenfalls am Freitag startet in Bodenmais im Landkreis Regen das Bennofest, das bis Montag läuft. Dann gibt es dort einen großen Kindertag mit ermäßigten Fahrpreisen. Und in Regensburg findet wieder das Jahninselfest am Grieser Spitz statt. Zahlreiche Bands aus den verschiedensten Stilrichtungen treten auf.

Segelflugzeuge in Oberhinkofen

Der Luftsportverein Regensburg ist derweil Ausrichter des 39. Internationalen Spatzentreffens. Besucher können auf dem Segelfluggelände in Oberhinkofen im Kreis Regensburg 26 historische Segelflugzeuge aus den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren aus Deutschland und einigen Nachbarländern beobachten.