Rückblick: Landwirt pumpt Mist über geschlossene Grenze

Mit dem Rohr über die Absperrung pumpen

Der Landwirt hat eine Idee: den Mist kontaktlos nach Österreich bringen, nämlich via Pumpe. Er lässt einen Sattelzug samt Güllefass in Gottsdorf rückwärts an den kleinen Grenzübergang auf deutscher Seite heranfahren. Er selbst nimmt den weiten Weg über die Grenze und parkt mit seinem Güllefass auch rückwärts am Übergang, auf österreichischer Seite. Eine Pumpe befördert den Mist vom Fass auf niederbayerischem Boden über die Grenzabsperrung in das Fass auf oberösterreichischem Boden. Vor den Augen der Polizei. "Die haben nur zugeschaut und nicht gewusst, was sie sagen sollen", erzählt Pilsl und lacht.

Der Landwirt kann die Gülle auf seinen österreichischen Feldern ausbringen. Und als er das Heu mähen muss, ist die Grenze schon wieder offen.