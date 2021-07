Richtfest im neuen Feriendorf am Steinberger See

Am Steinberger See im Landkreis Schwandorf entsteht seit dem Frühjahr ein Feriendorf. Die ersten beiden Strandhäuser stehen bereits, insgesamt werden am größten See der Oberpfalz im ersten Bauabschnitt 17 Ferienhäuser aus Holz gebaut.

Nachhaltiges Konzept

Die Betreiber der benachbarten Erlebnisholzkugel investieren rund 5,8 Millionen Euro in das Projekt "Chalet Resort". Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 geplant. Die Investoren setzen auf Nachhaltigkeit: Die Ferienhäuser werden in Holzständerbauweise auf Schraubfundamenten gebaut. "Somit vermeiden wir Flächenversiegelung", betont Tom Zeller, einer der beiden Geschäftsführer.

Zudem sollen die Ferienhäuser ausschließlich mit regenerativen Energien versorgt werden. Den künftigen Gästen stehen Elektrofahrräder und ein Elektroauto zur Verfügung.