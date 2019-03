Politische Prominenz heute in Niederbayern - der Aschermittwoch steht heuer im Zeichen der Europawahl Ende Mai. Bei vielen Parteien sind deshalb die Spitzenkandidaten für die Europawahl die Hauptredner. Die Kundgebungen von CSU, Grünen, Freien Wählern, AfD, SPD und FDP im Livestream.

Weber und Söder bei der CSU

Er ist zwar Niederbayer, aber keiner, der bekannt ist für markige Sprüche und Attacken auf den politischen Gegner: Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, Manfred Weber, ist, neben CSU-Chef Markus Söder der Hauptredner bei der CSU in der Passauer Dreiländerhalle.

Bei der SPD spricht die Spitzenkandidatin für die Europawahlen, Katarina Barley, bei der FDP Nicola Beer, bei den Linken Gregor Gysi, bei den Grünen Annalena Baerbock, bei der AfD Jörg Meuthen.

Freien Wähler in neuer Rolle

Für die Freien Wähler um Hubert Aiwanger ist der politische Aschermittwoch eine Premiere, denn sie sind nicht mehr in der Opposition, sondern der Koalitionspartner der CSU.

Die SPD, die in den vergangenen Jahren ihren politischen Aschermittwoch in einem Festzelt mit mehreren tausend Plätzen abgehalten hat, kehrt in diesem Jahr zurück in den Wolferstetter Keller in Vilshofen - aus historischen Gründen, wie es offiziell heißt. Immerhin fand dort vor 100 Jahren der erste politische Aschermittwoch in Niederbayern statt. Ein Grund sind aber auch die Kosten: Die SPD ist in Bayern nach der Landtagswahl nur noch fünftstärkste Kraft und erhält entsprechend weniger Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung.