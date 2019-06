Lärmschutz seit Jahren Thema in Pleinting

Seit Jahren wird in Pleinting schon über den Lärmschutz an der Bahntrasse diskutiert. Vilshofens Bürgermeister Florian Gams hatte bereits eine Idee, wie man das Problem lösen könnte: Die Anwohner befragen. Sollte es also Bereiche geben, wo niemand den Lärmschutz will, dann hätte man die Bahn darum gebeten, auf den Lärmschutz zu verzichten. "Die Bahn wäre da auch mitgegangen", sagt Florian Gams.

Vorschlag wurde im Stadtrat abgelehnt

Allerdings kam Gams mit diesem Vorschlag im Stadtrat nicht durch. Dass jetzt gebaut wird, macht einige Anwohner fassungslos. Johanna Petraschka klagt sogar gegen den Bau - für ihre Tante. Solange es in ihrem Fall kein Urteil gibt, müssen die Arbeiter jetzt 750 Meter aussparen. Nur rechts und links davon werden Wände aufgestellt. Keine gute Lösung, sagt Wolfgang Thalmeir, der zuständige Bauüberwacher der Bahn.

"Weil jeder Zug, der hier vorbeifährt, schiebt den Schall vor sich her und das ist für die Anwohner auch nicht prickelnd, wenn hier offen ist." Wolfgang Thalmeir, Bauüberwacher der Bahn

Die Bahn hatte zwar gesagt, dass nichts anderes als die drei Meter hohen Lärmschutzwände in Frage kommt, gleichzeitig hatte der Konzern aber auch versprochen, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Die Anwohner fühlen sich aber jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt. Eine einvernehmliche Lösung wurde nie angestrebt, sagen sie.