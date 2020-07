Nachhaltige Fischerei: Größere Renken im Ammersee

Fisch nachhaltig kaufen

Nachhaltiges Fischen in Oberbayern

Am Ammersee ist die Fischerei, wie an den meisten anderen oberbayerischen Renkenseen, seit Jahren nachhaltig angelegt. Die Maschenweite der von den Berufsfischern eingesetzten Netze orientiert sich an einer monatlichen Versuchsfischerei. Dabei werden Netze verschiedener Maschenweiten ausgelegt und die gefangenen Fische hinsichtlich Größe, Gewicht und Alter dokumentiert. Das Ergebnis entscheidet dann über die Maschenweite der Netze, mit denen das gute Dutzend aktiver Ammerseefischer im folgenden Monat der Renke, ihrem wichtigsten Brotfisch, nachstellt.

"Wenn man da nur einen oder zwei Millimeter ändert, hat das ganz entscheidende Auswirkungen auf das, was man fängt. Es kann sein, dass ich dann einen komplett anderen Jahrgang befische, wenn ich eine kleinere Maschenweite nehme." Dr, Bernhard Ernst, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Ammersee

Laut Ernst könne die Weite der Maschen bei der nachhaltigen Fischerei ganz entscheidend sein, denn die Renken sollten schon mindestens einmal in ihrem Leben abgelaicht, sich also fortgepflanzt haben, bevor sie gefangen werden. In dem Moment, in dem man das nicht mehr gewährleisten könne, betreibe man "Raubbau am Fischbestand", so der Fischer weiter.

Große Nachfrage nach Renken aus der Region

Trotz des gestiegenen Ertrags in den letzten Jahren könnte man derzeit noch viel mehr Fisch verkaufen, als gefangen werde. Die Nachfrage ist laut Ernst zuletzt stark gestiegen. Dies ist seiner Einschätzung nach auf den Boom bei Lebensmitteln regionaler Herkunft infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen. Außerdem sei durch diverse Fleisch-Skandale in der jüngeren Vergangenheit ein verstärkter Trend, Fisch statt Fleisch zu essen, spürbar.