Kultur in altem Nazi-Bau: Millionen-Debatte in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg muss kräftig sparen. Der Kämmerer will den Rotstift dabei vor allem bei der Kultur ansetzen. Gleichzeitig steht die Finanzierung eines kulturellen Großprojekts an: Die frühere NS-Kongresshalle soll ein Ort für Kunst und Kultur werden. Heute stimmt der Nürnberger Stadtrat darüber ab, ob das Vorhaben in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden soll – also Geld dafür in den kommenden Jahren eingeplant wird. Es wäre ein wichtiger Schritt für das Projekt, das schätzungsweise knapp 250 Millionen Euro kosten wird.

Oper in der Kongresshalle

In der Kongresshalle soll das Staatstheater unterkommen, während das marode Opernhaus saniert wird. Zudem sollen Räume für die freie Kunst- und Kulturszene geöffnet werden und Depots sowie Lagerräume entstehen. Das Kulturprojekt in der Kongresshalle kann laut Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) nicht aufgeschoben werden, sonst gebe es in der Stadt kein Musiktheater mehr, rund 650 Arbeitsplätze wären in Gefahr.

Die Künstler und Mitarbeiter des Staatstheaters müssen in wenigen Jahren aus dem Opernhaus ausziehen. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude ist baufällig und der Brandschutz mangelhaft. Auch die geplanten Ateliers und Ausstellungsräume in der Kongresshalle werden dringend gebraucht, um zu verhindern, dass Künstler aus Nürnberg wegziehen, so Lehner.

Förderungen in Aussicht

Die Kosten für das Millionen-Projekt muss die Stadt nicht allein tragen. Bund und Freistaat stellen Fördergelder in Aussicht. Nach ersten groben Schätzungen wird die Stadt Nürnberg von den 250 Millionen Euro knapp 87 Millionen aufbringen müssen. In den Finanzplan sollen zunächst maximal 211 Millionen Euro aufgenommen werden. Die Finanzierung der Depots und Lagerräume soll erst später erfolgen.

Kultur in ehemaligem Nazi-Bau

Die Kongresshalle ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes, auf dem die Nationalsozialisten von 1933 bis 1938 ihre propagandistischen Parteikongresse inszenierten. In dem riesigen Rundbau sollten nach den Plänen der Nazis 50.000 Menschen den NS-Größen während ihrer Reden zujubeln. Die Kongresshalle wurde aber nie fertiggestellt. Seit Jahren wird der Rundbau als Lager verwendet, große Teile stehen leer. In den beiden Kopfbauten sind das Dokumentationszentrum und die Nürnberger Symphoniker untergebracht.