Hotellerie am Tegernsee - zwischen Hoffen und Bangen

Die Hotellerie darf pünktlich zu den Pfingstferien am 30. Mai wieder öffnen. Viele Hotels und Betriebe in Oberbayern verzeichnen schon Buchungen, wie das Hotel Bachmair Weissach am Tegernsee. "Ich kann nur allen raten, die Urlaub in Deutschland machen wollen, schnell zu buchen, denn es wird voll werden", sagt Hotelier Korbinian Kohler.

Er spürt Verunsicherung in der Bevölkerung: „Wie wird so ein Urlaub aussehen? Wie wird die politische Lage sein? Was ist erlaubt und was nicht?“

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier

Routinen über Bord werfen, Hotelaufenthalte neu definieren

Um sich und den Gästen hier Antworten geben zu können, hat das Team um Korbinian Kohler ein 30-seitiges Sicherheitshandbuch geschrieben. In diesem wird der Aufenthalt und die Wege der Gäste von der Ankunft bis zur Abreise durchgespielt. Ein Frühstücksbuffet ist beispielsweise in Zeiten des Abstands nicht mehr möglich. Deshalb bietet das Hotel mehr Room-Service an.

"Neue Konzepte können eine Chance für die Branche beinhalten. Der Gast soll seinen Urlaub auf alle Fälle genießen können." Korbinian Kohler, Hotelier