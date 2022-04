BR24extra 20.15Uhr: Ukraine-Flüchtlinge-Was jetzt zu tun ist

Knapp sechs Wochen nach Kriegsbeginn zieht BR24extra eine erste Zwischenbilanz: Wie geht es den Flüchtlingen hier? Wie funktioniert die Unterbringung, wo gibt es Probleme? Was muss jetzt in den Bereichen Arbeit, Bildung, Kinderbetreuung, langfristige Unterbringung und Integrationsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden?

Die Sendung sehen Sie von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr hier an dieser Stelle im Livestream oder im BR Fernsehen.

BR-Chefredakteur Christian Nitsche geht diesen Fragen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, Ehrenamtlichen und Vertretern von Flüchtlingshilfsorganisationen nach. Und Ursula Heller begleitet in einer großen Reportage die Geflüchteten und ihre Betreuer auf den ersten Stationen in Bayern; wie haben sie ihre überstürzte und gefährliche Flucht erlebt, wie gehen sie mit diesen Erlebnissen um, wie leben sie jetzt in Bayern, und wie groß sind ihre Hoffnungen, wieder in die Ukraine zurückkehren zu können?

Über BR24 können sich die Userinnen und User an diesem BR-Themen-Schwerpunkt beteiligen – mit Fragen und Erfahrungen bei der Flüchtlingshilfe. Wenn Sie Fragen haben - posten Sie sie in den Kommentaren unter diesem Artikel.