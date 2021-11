Erpressung? Belastungszeuge sagt im Rieger-Prozess aus

Im Prozess gegen den Regensburger CSU-Landtagsabgeordneten Franz Rieger wird am Mittwoch die Zeugenaussage eines Immobilienunternehmers erwartet. Dieser spendete wohl für Riegers Wahlkampf, weil er sich von ihm erpresst fühlte. Im Prozess steht außerdem ein sogenannter "Deal" im Raum.

Rieger soll Unternehmer gedroht haben

Geht es nach der Anklage, dann muss es für den Zeugen aus der Baubranche ein unangenehmer Termin gewesen sein: Im Sommer 2013 soll der damalige Regensburger CSU-Chef Franz Rieger im Büro des Unternehmers um eine Spende gebeten haben – 60.000 Euro für seinen Landtagswahlkampf. Der Unternehmer soll sich zunächst geweigert haben, anschließend fällt laut der Anklage ein Satz, der den CSU-Abgeordneten seine politische Karriere kosten könnte: "Sie wissen schon, wer in Zukunft über Baugebiete und Baugenehmigungen entscheidet", soll Rieger gedroht haben. Am Ende spendete der Unternehmer doch noch und bezahlte Wahlkampfkosten Riegers – laut Staatsanwaltschaft verdeckt durch Scheinrechnungen. Insgesamt sollen so fast 40.000 Euro an Rieger gegangen sein.

Rieger bestreitet Erpressung

Franz Rieger hat bisher stets bestritten, den Unternehmer erpresst zu haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Der mutmaßlich Erpresste hatte aber bereits im Wolbergs-Prozess von dem Treffen mit Rieger erzählt und berichtet, dass er nach dem Gespräch so wütend auf Rieger gewesen sei, dass er davon umgehend seiner Frau und Kollegen erzählt habe. Auch sie sollen heute aussagen und könnten die Aussagen des Hauptbelastungszeugen stützen.

Kommt ein "Deal" zwischen den Parteien zustande?

Vor dem Auftritt der Zeugen wird der Vorsitzende Richter aber noch erklären, zu welchem Ergebnis die Parteien in ihrem am Montag geführten Rechtsgespräch gekommen sind. Mehrere Stunden hatten sich Staatsanwälte, Verteidiger, sowie die Richterinnen und Richter nach der Anklageverlesung zu einer nicht-öffentlichen Aussprache zurückgezogen. Ob sich die Parteien dabei über eine mögliche Verständigung – einen sogenannten "Deal" – einig geworden sind, ist derzeit noch unklar.

Dem CSU-MdL Franz Rieger wird in der Anklage neben Erpressung auch Beihilfe zur Steuerhinterziehung und ein Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Dem zweiten Angeklagten, der 2013 Riegers Wahlkampf organisierte und seit Jahren einen überregional bekannten, privaten Weihnachtsmarkt in Regensburg betreibt, wirft die Anklage ebenfalls Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor.