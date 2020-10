Chancen, Hintergründe, Visionen: Nürnberg 2025

Von Kunst bis Politik

Als Gesprächspartner der Moderatoren Julia Büchler und Tilmann Schöberl sind unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wie auch Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) geladen. Außerdem wir der Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Daniel Hess an der Gesprächsrunde teilnehmen. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) begab sich vorsorglich in Corona-Quarantäne und kann daher nicht an der Sendung teilnehmen. Aus der Kulturszene Nürnbergs werden außerdem der Schriftsteller Klaus Schamberger und die Poetry-Slammerin Lara Ermer in der Sendung auftreten.