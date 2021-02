Metzgerei-Roboter verkauft Wurst rund um die Uhr

Dieses Szenario kennen viele Verbraucher: Noch schnell etwas einkaufen, doch der Ladenschluss war schneller. Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm kann man den Öffnungszeiten diesem Hindernis jetzt ein Schnippchen schlagen – mit einem Metzgerei-Roboter.

Einkaufen auch nach Ladenschluss

Mit den menschlichen Wurstverkäuferinnen hat „Roberta“ auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Doch der mechanische Metzger hat einen entscheidenden Vorteil: Auch nach Ladenschluss können die Kunden hier Wurst, Käse und Fleisch kaufen, rund um die Uhr.

Auch die ältere Generation nutzt die Erfindung

Und dieses Angebot kommt an: Eigentlich hatte Metzgermeister Josef Klein mit einer Zielgruppe im Alter von 20 bis 40 Jahren gerechnet, weil die Bestellung draußen ja über ein Touchdisplay abgewickelt wird. „Aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass auch Leute über 70 tatsächlich gekommen sind.“

Örtlicher Maschinenbauer hat das System erfunden

Entwickelt wurde das System nur ein paar hundert Meter weiter, beim Maschinenbauer Kirschenhofer. Schon seit zwei Jahren tüfteln die Mitarbeiter an dem Automaten, die eigentlich ganz normale Industrieroboter sind. Solche Anlagen kommen zum Beispiel schon in der Automobilbranche zum Einsatz, erklärt Geschäftsführer Craig Craill: „Wir haben Roboter in der gleichen Art, die 25 Jahre schon laufen.“

Roboter „Roberta“ arbeitet mit Unterdruck

Noch läuft die Anlage im Landkreis Neu-Ulm im Probemodus. Die Produkte saugt der Roboter übrigens mit Unterdruck an. Allzu lange soll es nicht mehr dauern, bis System marktreif ist und dann vielleicht in vielen Geschäften zum Einsatz kommt.