Warum es kleine bayerische Handwerksmetzger schwer haben

Es ist heuer schon das dritte Mal, dass Metzgermeister Xaver Leidl aus Beilngries den Staatsehrenpreis erhält. Eine seiner Spezialitäten ist eine Art Speckmarmelade, dazu macht er ein feines Brät mit Gewürzen und Alkohol kocht das Ganze und verkauft es im Laden in Dietfurt oder in der Metzgerei in Beilngries. Fünf seiner Wurstsorten haben bei letzten Prämierung die höchste Auszeichnung erhalten: bayerischer Leberkäse, Wild-Cabanossi, Salami-Laiberl in Edelschimmel und eine Kaiserjagdwurst. Xaver Leidl hat sich zum Fleisch-Sommelier weitergebildet, er ist stolz darauf, quasi in der höchsten Liga der Metzger zu spielen und seinen Kunden beraten zu können.

Wie viele andere Handwerksmetzger weiß er nicht nur, wo die Tiere herkommen, die er verarbeitet. Er hat Lieferverträge, die Strohschweine werden ganz in der Nähe gemästet, das kann man sehen, wenn man seine Metzgerei besucht, sagt Xaver Leidl. Ein weiteres Qualitätskriterium auf das Handwerksmetzger vielfach stolz sind, ist: "selber schlachten". Doch das wird immer schwieriger.

Zahl der Handwerksmetzger in Bayern sinkt seit Jahren

Es gibt derzeit noch gut 3.000 Metzger-Handwerksbetriebe in Bayern, im letzten Herbst waren es laut Landwirtschaftsministerium 3.059 Betriebe mit mehr als 38.000 Beschäftigten. Doch gerade die Zahl der kleinen Metzger geht stark zurück, sagt Lars Bubnick vom Landesinnungsverband des bayerischen Fleischerhandwerks in Augsburg. Allein in seiner Amtszeit von zehn Jahren hat der Verband tausend Mitgliedsbetriebe verloren.

Das heiße natürlich nicht, dass das Metzgerhandwerk keine Zukunft habe. Er kennt "tolle, innovative Betriebe, die sich in Zukunft behaupten werden." Laut Bubnick haben junge Metzgerinnen und Metzger beste Chancen, wenn sie fleißig sind, Ideen haben und Qualität anbieten. Regionalität, ja mehr noch Lokalität seien Qualitätskriterien bei Fleisch und Wurst, die die Kunden immer mehr schätzen, sagt auch Xaver Leidl, aus Beilngries. Er baut derzeit die Metzgerei um und blickt optimistisch in die Zukunft.

Metzger beklagen mangelnde Unterstützung und unfairen Wettbewerb

Die Innung, die Metzger und auch die Oppositionsparteien unterstützen die Marketingaktion, die ausgezeichnete Ware der Handwerksmetzgereien mit dem Staatsehrenpreis zu würdigen. Allerdings fehle es ansonsten an Unterstützung für die Kleinen. Sie stehen im direkten Wettbewerb mit den Großen, den Wursttheken der Supermärkte sowie den Großschlachthöfen und Verarbeitungsbetrieben der Fleischindustrie.

Schließlich müssen Kleinbetriebe dieselben Auflagen erfüllen wie die Großen: Sie brauchen eine EU-Zulassung und werden regelmäßig kontrolliert. Während aber Große, wenn sie exportieren, EEG-Umlage zurückbekommen, können kleine Metzgereien das nicht. Für Schlachtabfälle müssen sie an die Tierkörperbeseitigungsanstalten eine Konfiskatgebühr bezahlen - etwa 1,50 pro Kilo. Manche Metzger sprechen deshalb bei den Kosten vom "fünften Viertel" des Schweines. Diese Kosten sind allein 2019 um 40 Prozent gestiegen, sagt der Grünen-Abgeordnete Paul Knoblach.

Großschlachthöfe dagegen müssten oft gar keine Konfiskatsgebühren bezahlen. Denn Dank der Menge können sie Verträge mit Tierfutterherstellern machen. Die stellen aus den Fleischabfällen feines Hundefutter her.

Kaum mehr eigene Schlachtung in der Metzgerei

Metzger schlachten immer weniger selbst - vor allem wegen der Kosten. Während die Innung noch davon spricht, dass 40 bis 50 Prozent der Mitgliedsbetriebe noch eine eigene Schlachtung haben, ist das vermutlich zu optimistisch geschätzt. Denn viele der Handwerksmetzger haben das Schlachten schon vor Jahren aufgegeben. Xaver Leidl beispielsweise hatte einfach zu wenige Metzger.

So auch seine Kollegen: Kurt Blank aus Dachau etwa lässt die Charolais–Rinder jetzt in Augsburg schlachten. Bis vor einigen Jahren hat er im Jahr noch 50 Rinder und etwa 500 Schweine geschlachtet, also in der Woche ein Großvieh und 10 Schweine. Im Vergleich zu Tönnies, der 10.000 Schweine am Tag schlachtet, steht das in keinem Verhältnis, sagt er. Die Kontrollen seien aber dieselben wie beim Großbetrieb: "Wir haben dann aufgehört mit der Schlachtung."

Fleischbeschau für kleine Metzger viel teurer

Ein großes Problem sind die Gebühren für die Fleischbeschau, denn die benachteiligen die Kleinen massiv, sagt, Lars Bubnick von der Innung. Ein kleiner Handwerksmetzger müsse für die Fleischbeschau pro Schwein bis zu 30 Euro bezahlen, ein industrieller Betrieb dagegen nur 1,75 Euro. Das sei ein Unterschied von maximal über 1.000 Prozent. Das sei eine Diskrepanz, die Kleinbetriebe nicht mehr schultern könnten.

Landtag war einstimmig für gleiche Schlachtgebühren

Im Oktober hatte der Landwirtschaftsausschuss einstimmig für einen Antrag des Grünen Abgeordneten Paul Knoblach gestimmt, dass diese Benachteiligung der Handwerksmetzger gegenüber Großbetrieben bei der Fleischbeschau aufhören soll. Der Abgeordnete sieht hier - anders als bei den Themen EEG oder Konfiskatsgebühr - die Bayerische Staatsregierung in der Pflicht: Die bayerische Politik könne das regeln, wenn sie möchte. Es sei ja möglich, die Gebühren für die Großbetriebe zu erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren und es sei klar, dass es da Widerstand gebe, so Knoblach.

Seit einem Dreivierteljahr prüft das Verbraucherschutzministerium

Aus dem Ministerium für Landwirtschaft und dem für Verbraucherschutz heißt es, dass die Fleischbeschaukosten noch geprüft werden. Es gab eine Bestandsaufnahme. Zuständig für die Höhe sind die Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien Städte. Deshalb liegt der Ball jetzt im Verbraucherschutzministerium, das die Rechtsaufsicht führt und für den Bereich Veterinärwesen zuständig ist.

Bis das Gesetz kommt, werden in Bayern wohl noch einige Handwerksmetzger mehr aufgehört haben, zumindest mit der eigenen Schlachtung.