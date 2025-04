Kleine Sensation: Metzger findet vermissten Ehering in Kuhmagen

Ein verlorener Ehering hat in Niederbayern auf ungewöhnliche Weise wieder zurück zu seinem Besitzer gefunden. Ein Metzger aus Pleinting im Kreis Passau entdeckte ihn in einem Kuhmagen. Sehr zur Freude von Landwirt Johannes Brandhuber aus Simbach bei Landau, der ihn bei Stallarbeiten verloren hatte.

Ehering nach Stallarbeit verschwunden

Im November vergangenen Jahres hatte Brandhuber nach der Fütterung seiner Kühe bemerkt, dass sein Ehering nicht mehr am Finger war. Er durchwühlte das Futter, ging sogar mit einem Metalldetektor durch den Stall – jedoch vergeblich.

Seine Frau, mit der er seit etwa zwei Jahren standesamtlich verheiratet ist, reagierte verständnisvoll. "Sie hat es jetzt nicht so schlimm gefunden. Sie hat gesagt, kann passieren. Aber ist natürlich eine blöde Situation einfach", so der 32-jährige Landwirt. Anfang Juni steht bei den Brandhubers nämlich noch die kirchliche Hochzeit an.

Kuh "Herzal" verschluckte den Ehering

Für ein Happy-End sorgte jetzt Metzgermeister Josef Steinleitner aus Pleinting im Kreis Passau. Ihm hatte der Landwirt die Kuh "Herzal" zum Schlachten verkauft, und die hatte den Ehering offenbar gefressen. Die PNP berichtete zuerst darüber (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt).

Im Magen des Tiers fand ein Mitarbeiter der Metzgerei den Ring. "Auf einmal ist der Arthur gekommen und hat gesagt 'Chef, ich hab einen Ehering gefunden'. Ich hab gemeint, er macht einen Witz. Aber Tatsache: Er hat einen Ehering in der Hand gehabt", erinnert sich Metzger Steinleitner.

Im Video: Liebe geht durch den Kuhmagen