"Metzenarsch" und "Scheißer": Zensierte Bergnamen aus alter Zeit

Wolf-Armin von Reitzenstein ist Orts- und Flurnamenforscher. Er hat intime Kenntnisse über die Namen unserer Berge, mögen die auch noch so ausgefallen sein. So habe der berühmte Berg "Bschießer" etwa früher einfach "Scheißer" geheißen, erzählt er.

Mit seinem erfrischend unkonventionellen Namen hat es der "Bschießer" bei Bad Hindelang im Allgäu dem Flurnamenforscher ganz besonders angetan. "Das macht mir richtig Spaß, einen solchen Namen zu erklären und dem nachzugehen, dass das früher auf alten Karten ganz offiziell so steht. Heute ist der Name ja ein bisschen verharmlost worden: Bscheißen ist ein besseres Wort als Scheißen", sagt Reitzenstein.

Viele der derben Namen wurden zensiert – andere überlebten

Manche Berge der Alpen trugen einst andere Namen: derb, zotig, oft im Dialekt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts aber wurden Namen wie "Arschlochwinkel" zensiert und durch harmlosere Bezeichnungen ersetzt.

Beim "Bschießer" an der Grenze zwischen Allgäu und Tirol ist das anders. Rudolf Keck vom "Heimatdienst" in Bad Hindelang kennt hier auf der österreichischen Seite Hinweisschilder, die er dem Flurnamenforscher gerne zeigen möchte. Und tatsächlich – in Tirol steht immer noch "Bscheißer" auf der Tafel.

Geröll und Lawinen: Berge waren für die Bauern gefährlich

Aber … warum nur schmähten die Allgäuer Almbauern den Berg vor ihrer Haustür einst so abfällig als "Scheisser"?

"Der Grund ist: Man sieht hier sehr schön diese Rinnen und da sind früher Geröllmassen und im Winter Lawinen runter gekommen. Das war für die Almbauern gefährlich. Und deshalb haben sie den Berg mit einem Schimpfnamen versehen." Wolf-Armin von Reitzenstein

Notlüge für die Königin: Vom "Metzenarsch" zur Kellenspitze

Mit Schmuddelwörtern gegen die bedrohliche Übermacht alpiner Naturgewalten – das war damals die Devise. An Kreativität ließ man es dabei nicht mangeln – je saftiger, desto besser. Gut dreizehn Kilometer vom "Bschießer" entfernt steht die "Kellenspitze". Früher, da hieß sie allerdings ein bisschen anders: "Die hieß Metzenarsch! Metze ist die Bezeichnung für eine läufige Hündin, aber auch für ein liederliches Frauenzimmer", erklärt uns von Reitzenstein.

Ein Name, der spätestens nach einem royalen Besuch untragbar wurde. Angeblich fragte Königin Marie von Bayern beim Bergsteigen arglos nach dem Namen der markanten Felsspitze. Der peinlich berührte Bergführer soll beherzt zur Notlüge gegriffen und der Königin die "Kellenspitze" aufgetischt haben.

Mit den reichen Sommerfrischlern aus der Stadt wollte man es sich lieber nicht verderben

Wahrscheinlicher ist aber diese Erklärung für die Zensur der unfeinen Namen: Ende des 19. Jahrhunderts kam der Tourismus in Fahrt. Sommerfrischler stürmten die Alpen – kultiviert, gebildet, urban. Vor denen wollte man sich keine Blöße geben. Denn, so der Namensforscher, das seien sehr oft norddeutsche Akademiker gewesen, die als Geldquelle willkommen waren. Denen habe man solche Namen nicht bieten wollen, da habe man sich geniert - und Namen wie Metzenarsch lieber geändert.

Der Hundsarsch durfte seinen Namen behalten

Die Umbenennung überlebt hat immerhin der "Hundsarsch" – bis heute steht er in den Karten: als Joch, als Alpe und als Bach. Was aber wissen die Leute noch von diesen Namen? In Bad Hindelang fragen wir nach. Wer kennt ihn noch, den Bschießer? Den Metzenarsch? Den Hundsarsch?

- "Den gibt’s bei uns nicht. Da müsst ihr die Hundsarsch-Bewohner fragen." - "Hab ich auch noch nicht gehört. Aber gut zu wissen, dann kann man da mal eine Bergtour machen." - "Vom Bschießer hab ich schon was gehört, aber von allen anderen hab ich noch nix gehört."

"Höhepunkt in 1.780 Metern": Marketing mit dem Wank

In Garmisch-Partenkirchen hat man einen humorvollen Umgang in Sachen kurioser Bergnamensgebung gefunden. Direkt am Rand des Ortes steht hier der Wank.

Wank kommt von "Wang", das heißt "Wiesen-Hang". Auf Englisch aber bedeutet "to wank" – sagen wir mal so: Wenn man sich selbst eine Freude macht. Was für eine Vorlage, dachten sich die Bergbahnbetreiber und machten sich den autoerotischen Namen zunutze. Laut Sprecherin Verena Altenhofen ganz ohne Berührungsangst.

"Wir haben natürlich traditionell in Garmisch sehr viele amerikanische Gäste. Und uns ist aufgefallen, die Gäste sind immer wieder einfach am Lachen, machen Fotos von dem Eigennamen. Und unser Marketingteam hat sich dann mal gedacht, dass nehmen wir wirklich mit auf und machen da keine subtile Geschichte draus, sondern machen da bissl was Lustiges draus." Verena Altenhofen, Pressesprecherin Bayerische Zugspitzbahn

Einen "Höhepunkt auf 1.780 Metern" versprach die Kampagne, die das leicht langweilige Image des Familienbergs aufpolieren sollte.

"Während dieser Phase haben wir auch ganz lustige Aufkleber gemacht, die man überall in Garmisch auf den Kabinen und oft auch auf Autos sehen kann. Und das ist ja jetzt kein ultraschlimmes Wort, das ist halt ein bisschen mit einer Zweideutigkeit behaftet. Ich glaube schon, da gibt es Grenzen, die man nicht überschreiten sollte, aber da war jetzt keine Gefahr bei uns da." Verena Altenhofen, Pressesprecherin Bayerische Zugspitzbahn

Die Zugspitze war nicht immer weiblich

"Grenzen überschritten" hat hingegen die Zugspitze – Geschlechtergrenzen, um genau zu sein. Dem Namen nach ist Deutschlands höchster Berg eine Frau. Aber das war nicht immer so. Noch vor gut 150 Jahren war die Zugspitze – ein Mann!

"Das hieß früher Zugspitz. Der Zugspitz. Ich habe den ersten Beleg Ende des 16. Jahrhunderts. Und da heißt es: "Der höchst' Wetterstein oder Zugspitz genannt", weiß Wolf-Armin von Reitzenstein.

Mit der Einführung hochdeutscher Namen transformierte "der Zugspitz" sein Geschlecht und wurde zur Frau. Bis heute finden sich aber noch Hinweise auf die maskuline Vergangenheit des Bergs: "In den Begriffen Zugspitzbahn oder Zugspitzgipfel haben wir noch diese alte Form. Da heißt es eben nicht Zugspitzenbahn", so von Reitzenstein.

Ihrer Beliebtheit hat die Transidentität der Zugspitze nicht geschadet – und das ist auch gut so.