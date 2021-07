Metropolregion Nürnberg setzt auf Nachhaltigkeit

Bei der Ratssitzung und Mitgliederversammlung der Metropolregion Nürnberg am vergangenen Freitag wurden Ziele zur Zukunft nachhaltiger Land- und Ernährungswirtschaft beschlossen. Das Treffen fand in der Orangerie in Ansbach mit den jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern aus den Rathäusern und Landratsämtern sowie Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) statt.

Hauptthemen: Nachhaltigkeit und Regionalität fördern

Die zwei Hauptpunkte der Tagesordnung waren die Bewerbung zum Agrar-Welterbe und die Verabschiedung der Nachhaltigkeitscharta der europäischen Metropolregion Nürnberg. Von Bier, Brot, bis hin zu Karpfen und Kirschen biete die Metropolregion Nürnberg eine Vielfalt an regionalen Produkten. Und gerade wegen dieser Vielfalt spricht Ratsvorsitzender Johann Kalb, Landrat des Landkreises Bamberg, hier von einem weltweiten Alleinstellungsmerkmal, das einer Bewerbung zum Welt-Agrarkulturerbe rechtfertige. Der Prozess sei nun angestoßen, jedoch werde es noch einige Jahre dauern, bis dieser Zuschlag kommen werde, so Kalb weiter.

Nachhaltigkeitscharta verabschiedet

Beim zweiten großen Thema Nachhaltigkeitscharta geht es darum, die Zukunft der regionalen Land- und Ernährungswirtschaft zu stärken. Man sei in der Metropolregion bereits sehr stark in Sachen Wirtschaft, Landwirtschaft und regionalen Produkten, so Kalb. Nun gelte es aber, die einzelnen Prozesse nachhaltig zu gestalten und diese laufend zu überprüfen. Entsprechende Projekte laufen bereits. Gerade die letzten Tage und Wochen hätten gezeigt, wie wichtig diese und künftige Bemühungen zur Nachhaltigkeit seien.

Bayern will Regionalität stärken

Allgemein in Bayern ist eine Ernährungswirtschaft vor Ort enorm wichtig, meint Umweltminister Glauber. Leider sei man inzwischen gewöhnt, Obst und Gemüse aus entfernten Ländern zu beziehen. Vor Ort produzierte Waren seien aber schon allein aus Klimaschutzgründen wichtig. Außerdem locke die Regionalität in den bayerischen Produkten auch Gäste zu uns. Das solle weiter gestärkt und wertgeschätzt werden. Um die nachhaltige regionale Ernährungs- und Landwirtschaft voranzutreiben müsse man das Thema Flächenversiegelung beachten und sich gleichzeitig Gedanken in Sachen Hoch-, aber auch Niedrigwasser machen. Wichtig sei außerdem die Vernetzung der einzelnen Produkte im Freistaat zu stärken.