Meterhohe Stichflamme nach Gasleck - Großaufgebot in Wiesentheid

In Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) hat heute früh eine laut Augenzeugen meterhohe Stichflamme für Aufregung gesorgt. In der Schönbornstraße hat es nach ersten Erkenntnissen ein Leck in der Gasleitung gegeben, das sich wohl entzündet hat. Um 8.30 Uhr ist der Notruf bei der Polizei eingegangen. Weil das Leck laut Polizei mindestens fünf Meter vom nächsten Haus entfernt ist, bestand keine Gefahr für Anwohner. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, drehte die Gasleitung ab und ließ den Rest kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Haushalte teilweise ohne Gasversorgung

Aktuell tritt laut Polizei kein Gas mehr aus und auch das Feuer ist erloschen. Teile von Wiesentheid sind momentan von der Gasversorgung abgeschnitten. Das gilt laut Kitzingens Kreisbrandrat Dirk Albrecht bis mindestens 12.00 Uhr. Bis die Gasleitung repariert und die Versorgung komplett wieder hergestellt ist, wird es wohl bis zum Nachmittag dauern.

Bagger soll die Gasleitung beschädigt haben

Ursache waren laut Albrecht Bauarbeiten, vermutlich mit einem Bagger. Um 8.30 Uhr ist der Notruf bei der Polizei über eine "meterhohe Stichflamme" eingegangen. Weil das Leck laut Polizei mindestens fünf Meter vom nächsten Haus entfernt ist, bestand keine Gefahr für Anwohner. Die Ermittlungen der Polizei laufen.